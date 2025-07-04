健康網》天熱濕疹紅又癢 中醫授3招預防

林敬哲表示，濕疹是皮膚局部發炎出現的紅、腫、脫屑現象，而因為好發在四肢關節處，所以在中醫又有「四彎風」的名稱。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著氣溫越來越熱，還有濕度的加成，不少人的皮膚出現紅癢搔抓。這就是濕疹在作怪！。鼎鈞中醫診所主治醫師林敬哲表示，濕疹是皮膚局部發炎出現的紅、腫、脫屑現象，而因為好發在四肢關節處，所以在中醫又有「四彎風」的名稱。預防濕疹，應穿著寬鬆衣物、飲食清淡、規律作息。

林敬哲在臉書粉專「中醫繪客室/林敬哲中醫師」發文指出，中醫的觀點裡，濕疹是由「風、濕、熱」三種病邪而起，而在急性、亞急性期與慢性期的表現也有不同。急性和亞急性期濕熱表現為主，證型上有偏濕、偏熱的不同；共同表現為搔癢紅疹，濕重患者水泡、組織液明顯。慢性期血虛風燥，皮膚出現角質化、脫屑、龜裂表現。

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在濕熱的夏天如何預防濕疹

1.穿著透氣寬鬆的衣褲，避免過度悶熱。

2.飲食清淡，避免過度食用燥熱、刺激性食物。

3.規律作息，睡眠充足。

林敬哲推薦，可以來碗綠豆薏仁湯，清熱祛濕又消暑，如果是慢性濕疹的患者，還需要注意做好皮膚保濕、避免過度的清洗和刺激。

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