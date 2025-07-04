健康網》躺著就鼻塞？醫建議這樣躺 睡眠順暢呼吸

醫師表示若有躺著就鼻塞的狀況，可以嘗試加高枕頭。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人晚上睡眠時常苦於鼻塞，不知為何很難用鼻子順暢呼吸。醫師說明，平躺的姿勢容易加重鼻塞；並且建議可在睡前使用鼻噴劑，或是頭部稍微抬高，緩解鼻塞。

尚行美健康聯合診所鼻科主治醫師張耘甄在粉絲專頁「張耘甄醫師 鼻部專科 耳鼻喉專科」表示，姿勢與鼻塞也很有關係，是正常的生理現象！

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●平躺姿勢會讓鼻塞加重：當人平躺時，鼻黏膜的血管充血、腫脹，使鼻腔變窄，導致鼻塞加劇。側躺時，靠下那側的鼻孔通常會比較塞。

●趴睡也會讓鼻塞更明顯：趴睡會增加臉部壓力，加上重力影響鼻黏膜的血液回流，讓鼻塞更嚴重。

●鼻過敏的人對姿勢改變的症狀更有感：過去的研究指出，正常人與鼻過敏的人，改變姿勢造成的阻塞程度是差不多的，但鼻過敏的人對鼻塞症狀會更有感，且恢復也更為緩慢。

●坐姿、站姿時，鼻塞通常較輕微：這時黏膜比較不腫脹，最能正常呼吸。

改善睡眠小撇步：

●頭部稍微抬高，有助於緩解鼻塞。抬高頭部可以減少鼻黏膜的血液充血，有助於呼吸通暢。建議睡覺時可用「斜躺」的方式，或加高枕頭約15到30 度。

●睡前鼻塞明顯者，可考慮先使用鼻噴劑或熱敷鼻部。

●避免睡前喝酒或吃辣，這些行為也可能加重鼻黏膜充血。

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