健康網》吃黃瓜能瘦？ 學者：關鍵在這成分

學者指出，黃瓜含有「三酸甘油酯酶」，一種能夠抑制脂肪合成、促進脂肪代謝的酵素，有助於身體減少囤積多餘脂肪；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一到夏天，天熱胃口不好又想要瘦身，這時黃瓜成了許多人的首選，素有「清爽、低熱量、能幫助減重」的黃瓜（又稱胡瓜、青瓜），為什麼能被當作減肥蔬菜代表？營養學者洪泰雄指出，它含有「三酸甘油酯酶」，一種能夠抑制脂肪合成、促進脂肪代謝的酵素，有助於身體減少囤積多餘脂肪。

洪泰雄在臉書表示，黃瓜的減肥秘密在於低熱量+高水分+膳食纖維，每100公克僅約15大卡，幾乎是所有蔬菜中熱量最低的一種。因為富含水分，吃起來有飽足感，卻不容易攝取過多熱量，非常適合當作餐前開胃、消暑點心或是取代部分主食的小撇步。除了熱量低，黃瓜中還含有豐富的礦物質，如鈣、磷、鐵等。

請繼續往下閱讀...

洪泰雄說，從中醫的角度來看，黃瓜性味甘寒、無毒，具有清熱解渴、利尿通便、消腫排水的功效。對於容易水腫、體質偏熱、排便不順的人來說，黃瓜正是一種非常溫和的天然「清道夫」。特別是黃瓜中的果膠與植物性纖維，能幫助腸道清除累積的廢物、促進腸道蠕動，有助排便與消化。不僅讓人感覺更清爽，也有助於改善腹脹與排便不順的困擾。

黃瓜性寒 腸胃不佳不宜多食用

洪泰雄指出，也非人人都適合大量食用黃瓜，由於黃瓜性寒，脾胃虛寒、容易腹瀉或腸胃不佳的人不宜生吃過多，否則可能會引起腹瀉、胃痛，甚至加重體寒、咳嗽等症狀。此外，黃瓜的維生素含量相對較低，如果想要全面攝取營養，建議在吃黃瓜時搭配其他蔬菜水果（如番茄、紅蘿蔔、地瓜葉等），才能補足身體對維生素與抗氧化物質的需求。

學者表示，黃瓜性寒，脾胃虛寒、容易腹瀉或腸胃不佳的人不宜生吃過多，否則可能會引起腹瀉、胃痛，甚至加重體寒、咳嗽等症狀；示意圖。（圖取自freepik）

生食或熟食黃瓜

洪泰雄說，黃瓜最常見的吃法是涼拌、直接生吃或榨汁，但若擔心腸胃不適，建議可以將黃瓜稍微汆燙或炒熟，依然保有清脆口感，也能降低寒性。黃瓜如果搭配高脂料理（如涼拌皮蛋豆腐、大量油炸食品），反而會讓瘦身效果打折。建議選擇「少油、低鹽」的料理方式，例如黃瓜炒木耳、黃瓜雞絲沙拉、涼拌海帶芽等，都是不錯的健康選擇。

洪泰雄提醒，如果你想靠黃瓜來減重，記得這是一種輔助食材，而不是主食。長期只吃黃瓜減肥，容易導致營養攝取失衡，甚至出現低血糖、疲勞等問題。比較理想的吃法是：一週可以安排3-5次黃瓜入菜，每次控制在半條-1條的量，搭配蛋白質（如雞蛋、豆腐、魚類）、好油脂（如橄欖油、亞麻仁籽油）與全穀類主食（如糙米、地瓜、燕麥）才是穩健減重的健康做法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法