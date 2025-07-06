自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃黃瓜能瘦？ 學者：關鍵在這成分

2025/07/06 09:32

學者指出，黃瓜含有「三酸甘油酯酶」，一種能夠抑制脂肪合成、促進脂肪代謝的酵素，有助於身體減少囤積多餘脂肪；示意圖。（圖取自freepik）

學者指出，黃瓜含有「三酸甘油酯酶」，一種能夠抑制脂肪合成、促進脂肪代謝的酵素，有助於身體減少囤積多餘脂肪；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一到夏天，天熱胃口不好又想要瘦身，這時黃瓜成了許多人的首選，素有「清爽、低熱量、能幫助減重」的黃瓜（又稱胡瓜、青瓜），為什麼能被當作減肥蔬菜代表？營養學者洪泰雄指出，它含有「三酸甘油酯酶」，一種能夠抑制脂肪合成、促進脂肪代謝的酵素，有助於身體減少囤積多餘脂肪。

洪泰雄在臉書表示，黃瓜的減肥秘密在於低熱量+高水分+膳食纖維，每100公克僅約15大卡，幾乎是所有蔬菜中熱量最低的一種。因為富含水分，吃起來有飽足感，卻不容易攝取過多熱量，非常適合當作餐前開胃、消暑點心或是取代部分主食的小撇步。除了熱量低，黃瓜中還含有豐富的礦物質，如鈣、磷、鐵等。

洪泰雄說，從中醫的角度來看，黃瓜性味甘寒、無毒，具有清熱解渴、利尿通便、消腫排水的功效。對於容易水腫、體質偏熱、排便不順的人來說，黃瓜正是一種非常溫和的天然「清道夫」。特別是黃瓜中的果膠與植物性纖維，能幫助腸道清除累積的廢物、促進腸道蠕動，有助排便與消化。不僅讓人感覺更清爽，也有助於改善腹脹與排便不順的困擾。

黃瓜性寒 腸胃不佳不宜多食用

洪泰雄指出，也非人人都適合大量食用黃瓜，由於黃瓜性寒，脾胃虛寒、容易腹瀉或腸胃不佳的人不宜生吃過多，否則可能會引起腹瀉、胃痛，甚至加重體寒、咳嗽等症狀。此外，黃瓜的維生素含量相對較低，如果想要全面攝取營養，建議在吃黃瓜時搭配其他蔬菜水果（如番茄、紅蘿蔔、地瓜葉等），才能補足身體對維生素與抗氧化物質的需求。

學者表示，黃瓜性寒，脾胃虛寒、容易腹瀉或腸胃不佳的人不宜生吃過多，否則可能會引起腹瀉、胃痛，甚至加重體寒、咳嗽等症狀；示意圖。（圖取自freepik）

學者表示，黃瓜性寒，脾胃虛寒、容易腹瀉或腸胃不佳的人不宜生吃過多，否則可能會引起腹瀉、胃痛，甚至加重體寒、咳嗽等症狀；示意圖。（圖取自freepik）

生食或熟食黃瓜

洪泰雄說，黃瓜最常見的吃法是涼拌、直接生吃或榨汁，但若擔心腸胃不適，建議可以將黃瓜稍微汆燙或炒熟，依然保有清脆口感，也能降低寒性。黃瓜如果搭配高脂料理（如涼拌皮蛋豆腐、大量油炸食品），反而會讓瘦身效果打折。建議選擇「少油、低鹽」的料理方式，例如黃瓜炒木耳、黃瓜雞絲沙拉、涼拌海帶芽等，都是不錯的健康選擇。

洪泰雄提醒，如果你想靠黃瓜來減重，記得這是一種輔助食材，而不是主食。長期只吃黃瓜減肥，容易導致營養攝取失衡，甚至出現低血糖、疲勞等問題。比較理想的吃法是：一週可以安排3-5次黃瓜入菜，每次控制在半條-1條的量，搭配蛋白質（如雞蛋、豆腐、魚類）、好油脂（如橄欖油、亞麻仁籽油）與全穀類主食（如糙米、地瓜、燕麥）才是穩健減重的健康做法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中