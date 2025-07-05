健康網》地瓜減脂營養又高纖 學者分享1低卡料理：低脂促排便

洪泰雄指出，地瓜每100克約只有86大卡，卻含有豐富的膳食纖維、維生素B群、維生素C、鉀、鐵與尼克酸等營養素。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕地瓜是便宜又有效的減肥好幫手，他不只是傳統印象中的「粗糧」，更是現代營養學與中醫都大力推薦的減肥聖品。營養學者洪泰雄於臉書專頁發文指出，地瓜每100克約只有86大卡，卻含有豐富的膳食纖維、維生素B群、維生素C、鉀、鐵與尼克酸等營養素。不僅能夠增加飽足感，還能幫助腸道蠕動、促進排便，讓你輕鬆減去體內囤積的宿便與廢物。

洪泰雄表示，膳食纖維是地瓜最大的優勢之一，它會在腸道內形成凝膠狀結構，不被吸收，能減少脂肪與糖類被腸道吸收的機會，進一步降低脂肪堆積，甚至阻斷糖分轉化為脂肪的過程。這種機制，讓地瓜成為許多營養師與健身人士眼中，「低熱量、低脂肪、高營養」的理想減肥主食。

請繼續往下閱讀...

洪泰雄表示，膳食纖維是地瓜最大的優勢之一，它會在腸道內形成凝膠狀結構，不被吸收，能減少脂肪與糖類被腸道吸收的機會，進一步降低脂肪堆積。（圖取自freepik）

洪泰雄分享，1道簡單好吃的減肥料理：地瓜蔬菜盅。

材料（1人份）：

• 地瓜 1小條（約150克）

• 雞蛋 1顆

• 綠花椰菜 少許

• 玉米粒 1小匙

• 洋蔥丁 1小匙

• 黑胡椒與少許鹽

作法：

1. 將地瓜洗淨，連皮蒸熟（約15分鐘），蒸軟後對切，挖出部分地瓜肉，保留外殼形成「盅」。

2. 將地瓜泥、蔬菜丁、雞蛋打勻，加點鹽和胡椒調味。

3. 混合好的餡料放回地瓜殼中，放入烤箱或氣炸鍋，以180°C加熱10分鐘至表面金黃。

4. 取出即可食用。

一份熱量約：200–250大卡，飽足感高又營養滿分！

洪泰雄醒，減肥不是要你餓肚子，而是選對食物。地瓜就是這樣一種「營養均衡、價格親民、又能帶來飽足感」的天然好食材。無論是拿來當早餐主食、取代白飯，還是做成簡單的減脂料理，都是你減肥路上的好夥伴。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法