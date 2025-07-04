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健康網》出國攜藥注意 食藥署：管制藥品需證明文件

2025/07/04 21:02

食藥署提醒，若需攜帶含有管制藥品的自用藥品出國，建議隨身攜帶醫療院所開立的診斷證明書或處方箋影本等證明文件，以利通關檢查；示意圖。（圖取自freepik）

食藥署提醒，若需攜帶含有管制藥品的自用藥品出國，建議隨身攜帶醫療院所開立的診斷證明書或處方箋影本等證明文件，以利通關檢查；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕暑假為國人旅遊的高峰期。不同國家對於旅客攜帶藥品入境的規定不盡相同。若未遵守當地規範，攜帶自用管制藥品可能面臨違法處罰風險。食品藥物管理署（下稱食藥署）提醒民眾，若需攜帶含有管制藥品的自用藥品出國，建議隨身攜帶醫療院所開立的診斷證明書或處方箋影本等證明文件，以利通關檢查。

食藥署表示，若國人於國外就醫後，因治療所需，而攜帶管制藥品回國，亦應依我國海關入境報關須知辦理，規定如下：

●僅以治療本人疾病為限，不得為他人攜帶。

●須持有當地醫療院所出具之證明文件。

●攜帶藥品數量不得超過醫療證明中開立之處方用量，且至多為6個月用量。

●管制藥品應隨身攜帶入境，不得以郵寄、快遞等方式寄送回台。

管制藥品攜帶須特別注意

食藥署指出，管制藥品包括成癮性麻醉藥品及具精神影響作用之藥品（如安眠藥），世界各國皆管理嚴格，舉例來說，我國醫療常見以下藥品皆屬管制藥品範疇：

●鎮靜安眠類藥品：佐沛眠（Zolpidem）、三唑他（Triazolam）、氟硝西泮（Flunitrazepam）。

●成癮性麻醉藥品：嗎啡（Morphine）、吩坦尼（Fentanyl）等。

食藥署表示，以上藥品依法限供醫療或科學研究使用，如來源不明或流為非法使用，恐涉及《毒品危害防制條例》中所定義之毒品。

食藥署提醒，若國人因個人醫療需要，需攜帶含有第1至第3級管制藥品出國，可依《管制藥品管理條例施行細則》第18條規定，檢附聲明書及醫師診斷證明書等資料，向食藥署提出申請，開立證明文件。此外，建議旅客出發前上外交部領事事務局網站，查詢前往國是否有針對特定藥品之入境限制，避免誤觸當地法令。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1033期

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