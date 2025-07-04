健保署攜手扶輪社啟動「321計畫」助偏鄉提升遠距醫療量能

台北永福扶輪社社長梁雅倩（左2）與健保署署長石崇良（右2）共同簽署「全民健康保險遠距醫療給付計畫」合作備忘錄。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保署今（4日）與扶輪社簽署合作備忘錄，啟動「321計畫」，將由扶輪社捐助偏鄉地區遠距醫療所需設備，目標3年內推展至200個地點、預計投入逾1000萬元資源，提升遠距會診品質，縮短城鄉差距、實現健康平權。

健保署自2020年底開辦偏鄉遠距醫療服務至今已逾4年，服務規模持續成長。根據統計，2023年服務人次為8850人、2024年攀升至1萬5701人，服務人數與人次幾乎翻倍。

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健保署長石崇良表示，今（2025）年8月1日起，遠距醫療的健保給付將全面擴大，不再限於原有五官科，新增納入復健科、精神科、心理師與早期療育等服務。只要當地醫療資源不足，即可申請補助，適用區域也將從原住民族地區擴大至「不山不市」的城鄉交界地帶，預計涵蓋135個鄉鎮，服務人口約180萬人。

健保署與扶輪社3481地區第十分區永福、福星、百福、福友、福海網路、幸福、天愛、福藝等扶輪社暨3470 地區台南華一扶輪社等，共同推動「321計畫」，目標3年內推展至200個地點、預計募資1000萬元以上，健保署將提供有設備需求的鄉鎮與項目清單，由扶輪社無償協助捐贈所需設備。

石崇良指出，遠距醫療能有效補足專科醫師不足問題，特別是當地資源有限、但醫療需求迫切的地區。遠距醫療計畫從最初的數百人次，發展至現今規模，是政策與科技共同努力的成果，也期待未來更多社會資源投入，共同打造健康台灣。

健保署醫務管理組副組長賴彥壯補充，目前遠距醫療涵蓋8大專科領域，其中以皮膚科與眼科需求最高，分別占42.4%與41%。此外，耳鼻喉科、胸腔內科、消化內科、神經科與心臟血管內科也都有穩定使用率。

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