健康網》壓力破表食慾也大增? 「3大營養素」抗壓穩情緒

營養師表示，壓力大時，身體會分泌腎上腺皮質醇這類荷爾蒙，導致食慾暴增，熱量易堆積，長期下來也造成各種疾病發生風險；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是不是覺得壓力一大特別想吃甜食、喝手搖飲？肚子悄悄變大，心情也越來越不穩？營養師張語希表示，壓力大時，身體會分泌腎上腺皮質醇這類荷爾蒙，導致食慾暴增，熱量易堆積，長期下來也造成各種疾病發生的風險。想要穩穩抗壓，建議日常飲食可補充鎂、維生素B群、色胺酸等營養素，有助穩定情緒，擺脫壓力肥。

張語希於臉書專頁「營養師 張語希」發文表示，碰上壓力山大時，經常容易出現食慾大增，尤其特別想吃高糖、高脂食物，這是因為壓力來襲時，促進腎上腺皮脂醇這類荷爾蒙分泌所致，而且熱量特別容易堆積在肚子、臀部等部位，長期下來，甚至可能引發代謝症候群、脂肪肝、糖尿病等疾病。

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擺脫壓力肥：穩糖、三餐定時、不暴飲暴食

如何才能避免壓力肥狀況發生？張語希說，想要改善、預防落入壓力肥無限迴圈，建議做好以下3件事：穩定血糖、穩定情緒；三餐定時，避免空腹太久；選擇複合碳水+蛋白質，不暴飲暴食。此外，睡眠與運動也很重要，睡得好荷爾蒙才不會大亂；運動則能促進多巴胺、血清素分泌，有助穩定心情與身材。

另，張語希特別推薦補充以下3大抗壓營養素，對於抗壓助益大：

●鎂：常見食材如：燕麥、香蕉、堅果。

●維生素B群：糙米、深綠蔬菜、魚和肉類等食物中均富含。

●色胺酸：例如：豆漿、乳品、南瓜子等食材均有此營養素。

營養師說，想要穩穩抗壓，建議日常飲食可補充鎂、色胺酸等營養素，如堅果、乳品等，有助穩定情緒，擺脫壓力肥；情境照。（圖取自freepik）

壓力肥3大疑問QA一次看

關於壓力肥，許多人充滿疑問，張語希說，當血糖起伏大時，情緒往往更不穩，壓力也更大；並針對常見問題解答如下：

Q：香蕉、堅果對於壓力胖真的有用嗎？

A：有的！它們含有色胺酸、鎂、鉀，有助穩定情緒。

Q：壓力胖通常都胖在哪？

A：通常是肚子，男腰圍>90cm、女腰圍>80cm，表示代謝風險須注意。

Q：喝酒、喝手搖飲、吃甜食可以紓壓嗎？

A：這是短暫快樂，但容易上癮！糖跟酒精會讓大腦產生快感，久了之後，需要更多量才滿足，導致越吃越多。

張語希強調，壓力肥不是單靠節食就能解決，須從生活、飲食、睡眠整體調整，才能真正能穩住荷爾蒙、健康和體重。

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