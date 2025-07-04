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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》陰莖卡金屬環水腫瘀青 慘變象拔蚌險「自宮」

2025/07/04 21:23

不少男性會用工具助「性」，然不當使用恐造成巨大危害。示意圖。（圖取自shutterstock）

不少男性會用工具助「性」，然不當使用恐造成巨大危害。示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性為了追求更持久的性表現，會選擇使用情趣輔助產品，例如套在陰莖根部，被暱稱為「延時環」、「陰莖環」的金屬環。若使用不當，恐釀水腫、瘀青以及更加嚴重之後果。

不當使用釀嚴重腫脹 剪斷金屬環放老二自由

顧家醫療性功能重建中心主任黃冠鈞分享，有一名50多歲男性病患去按摩店接受「特別服務」時，為延長勃起時間，在按摩小姐建議下使用金屬製延時環，事後卻卡住無法取下，導致生殖器嚴重腫脹，宛如象拔蚌。最後只能動用骨科專用鋼針剪將金屬環剪除，休養一週後才消腫恢復正常。

黃冠鈞表示，該名患者到院時生殖器仍套著金屬環，因血液循環受阻導致整個部位腫脹，外觀看來如同象拔蚌。由於水腫嚴重，患者反而感覺不到疼痛，可能是血流不順引發知覺麻痺。最終透過骨科專用鋼針剪將金屬環剪開，經一週休養後，水腫與瘀青才逐漸消退，所幸未留下後遺症。

誤用真空吸引器 陰莖發黑如茄子

顧家醫療總院長，泌尿科醫師顧芳瑜補充，門診中常見男性因勃起功能不佳而自行嘗試各種道具，但坊間販售的情趣用品品質參差不齊，材質與安全性普遍缺乏保障。曾有患者使用一般戒指套住生殖器無法取下，最終得出動油壓剪緊急處理；也曾收治過使用來路不明真空吸引器的案例，因器材壓力未經檢驗、抽吸力過強，導致血管破裂，陰莖紫黑腫脹如茄子，所幸及時就醫才未釀成永久傷害。

他強調，許多人低估這類產品的風險，誤以為可以隨時取下，但像延時環這類用品若使用時間過長、例如超過約48小時仍未能移除，嚴重時可能導致血液無法循環，引發組織壞死，甚至可能讓陰莖壞死脫落，「形同自宮」。

針對勃起困難或硬度不足等問題，顧芳瑜建議，民眾應選擇經衛福部認證的醫療器材，例如具備安全壓力洩放設計的「真空助勃器」，搭配的矽膠環也相對安全，即使無法順利取下也能輕鬆剪除，不像金屬環那樣危險。也提醒若有性功能障礙的困擾，應主動尋求專業醫療協助，切勿輕信來路不明產品，以免釀成遺憾。

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