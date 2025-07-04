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健康 > 心理精神

健康網》熱到煩躁易怒 小心「情緒中暑」！

2025/07/04 14:49

世界各地多陷入高溫炎熱之天氣，不僅是身體的中暑，高溫恐讓「情緒」也中暑。（圖取自PhotoAC）

世界各地多陷入高溫炎熱之天氣，不僅是身體的中暑，高溫恐讓「情緒」也中暑。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現在高溫炎熱的天氣，是否讓你火氣變大了？嘉樂家醫診所院長曾嵩智表示，近期大家若感覺情緒煩躁、易怒，很可能是情緒中暑。而年長者或慢性病，可能因為劇烈情緒波動，導致血壓升高等狀況，不可不慎。

曾嵩智在臉書專頁「嘉樂家醫診所」分享，當氣溫飆高、濕氣重，又沒睡飽、吃好，身體代謝紊亂，情緒也跟著開始暴走。煩躁、易怒、低落、提不起勁等這些症狀，其實可能是「情緒中暑」。

曾嵩智表示，年輕人比較容易情緒中暑，但長輩遇到情緒中暑，則可能引起健康狀況。慢性病人，面對劇烈的情緒波動可能導致血壓升高、心律不整，甚至引發嚴重併發症，一定要特別注意。

曾嵩智提醒：「情緒退燒，安靜擁抱，讓夏天暴走的情緒獲得疏導。」保持涼爽環境、清淡飲食、多補水、規律作息，並學會為情緒找出口。「這個夏天，照顧好情緒，就是守護健康的第一步。」

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