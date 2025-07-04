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晚期肝癌無法手術 大劑量SBRT成功縮小腫瘤

2025/07/04 11:15

SBRT治療中，從三個角度及劑量體積圖可見，高劑量集中於腫瘤區，周邊正常肝臟與腎臟獲得良好保護。（台北慈濟醫院提供）

SBRT治療中，從三個角度及劑量體積圖可見，高劑量集中於腫瘤區，周邊正常肝臟與腎臟獲得良好保護。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕58歲陳女士罹患肝細胞癌晚期，日前位於肝臟右葉的12.6公分大腫瘤破裂，造成腹腔出血，從他院被緊急轉至台北慈濟醫院以動脈栓塞術治療，由於腫瘤過大且緊鄰大血管難以切除；放射腫瘤科醫師常佑康建議病人選擇兩週內接受5次大劑量「身體立體定位放射治療（SBRT）」，配合免疫藥物和標靶藥物，成功使腫瘤縮小至5.8公分，準備轉回一般外科評估手術可能性。

常佑康指出，若是肝腫瘤增大破裂，導致腹腔內出血，就必須以動脈栓塞術止血，避免失血休克。動脈栓塞術只能暫時控制破裂的肝腫瘤出血，無法縮小腫瘤或長期控制病情。針對這類無法手術的肝癌病人，除了藥物治療，支持性治療外，已有國外研究證明，放射治療合併免疫藥物積極治療，會有顯著的加乘效果，比單獨使用有更好的腫瘤反應率。

常佑康指出，過往肝癌病人多在其他治療無明顯效果時，才轉至接受放射線治療，但因為病況已近晚期，肝功能狀態不佳，只能以連續20至30次的一般劑量放射線照射，治療成效相對受限。SBRT以少次數、大劑量方式治療腫瘤，使腫瘤細胞有效死亡，達到腫瘤縮小或消失效果；由於肝臟本身功能單位屬於平行排列，即便有部分正常肝組織接受高放射劑量，仍能保留足夠肝功能，不影響整體肝臟運作。

他指出，小腫瘤以SBRT治療有機會完全消失，另可應用於較大腫瘤的橋接治療，即先給予SBRT使腫瘤縮小，再銜接至手術切除或肝臟移植，國外研究指出，SBRT治療肝癌的5年局部控制率高達82%，5年存活率也有明顯提升，除肝癌外，SBRT也被運用於肺癌的治療。

台北慈濟醫院放射腫瘤科醫師常佑康。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院放射腫瘤科醫師常佑康。（台北慈濟醫院提供）

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