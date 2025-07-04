健康網》服用暈車藥有撇步！ 食藥署授4重點安心出遊不掃興

食藥署指出，服用暈車藥前，應了解藥品種類、副作用及使用注意事項，尤應避免重複或混用藥物等重點，才能安心享受每段旅程；情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長途行程搭乘交通工具時，部分民眾可能出現暈車、暈船或暈機等不適症狀，因此選擇服用暈車藥來緩解。食品藥物管理署（下稱食藥署）提醒您，服用暈車藥前，應了解藥品種類、副作用及使用注意事項，才能安心享受每段旅程。

常見暈車藥品類型與用法

●抗組織胺（Antihistamine）：常見的成分包括cyclizine、dimenhydrinate、diphenhydramine、meclizine等，通常建議在出發前30至60分鐘服用，以發揮預防效果。

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●副交感神經阻斷劑（Anticholinergics）：最常見的成分為scopolamine，常見劑型包括口服藥與貼片兩種：

1.口服藥：可於出發前30至60分鐘服用。

2.貼片：應於出發前4小時貼於耳後，藥效可持續約72小時，適合長途旅程需求。

暈車藥雖可緩解不適，但部分成分可能導致如嗜睡、口乾、排尿困難、便祕及視力模糊或調節困難等感官反應。

因此服用暈車藥前，應注意以下事項：

• 先諮詢醫師或藥師：服用前應主動告知目前使用的其他藥品或身體狀況，以評估是否適合服用暈車藥。

• 避免重複或混用藥品：勿與具鎮靜效果的藥品（如感冒藥、安眠藥等）同時服用，以免加重副作用。

• 服藥後避免高風險行為：服藥後應避免駕駛車輛、騎車或操作機械等，以維護自己與他人安全。

• 特殊族群需特別謹慎：兒童、孕婦、長者，及有氣喘、狹角性青光眼、攝護腺肥大等疾病的民眾，使用前務必諮詢醫師或藥師意見。

除了服用藥品外，平日也可從生活細節著手，減緩暈車不適，如保持充足睡眠與規律作息、搭乘交通工具時，選擇通風良好、較平穩的座位（如車輛前座或靠窗位置）、避免空腹或進食過飽，飲食建議以清淡為主及避免在行進中閱讀、滑手機或低頭過久。

食藥署提醒您，出門在外若需服用暈車藥，應詳閱說明、謹慎選用、依指示服用，並留意身體反應。只要掌握正確使用方式，就能有效減緩不適，讓您的旅程更加安心愉快。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1033期

食藥署表示，想避免暈車，除可服用藥品外，也應減少在交通工具行進中閱讀、滑手機或低頭過久；情境照。（圖取自freepik）

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