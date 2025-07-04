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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

南投稽查手搖飲等夏日飲冰品 1件不符規定

2025/07/04 10:47

手搖飲係民眾消暑首選，但總糖量與總熱量標示必須符合規定。（記者張協昇攝）

手搖飲係民眾消暑首選，但總糖量與總熱量標示必須符合規定。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕炎炎夏日，手搖飲與各式各樣冰品是民眾消暑首選，南投縣政府衛生局為維護飲品與冰品的衛生安全，啟動「現場調製飲品及冰品稽查專案」，針對縣內手搖飲與冰品製造及販售業者進行全面稽查，並抽驗飲、冰品及各類配料共22件，其中草屯鎮一家連鎖手搖飲飲品總糖量與總熱量與現場標示不符，違反食品安全衛生管理法，已移案至總公司所在地衛生局依法裁處。

南投縣衛生局指出，此次專案共查核18家業者，主要抽驗飲品、冰品與各類配料衛生標準是否合格，以及咖啡因含量、總糖量與總熱量等項目是否符合規定，另也稽查現場作業環境整潔、從業人員個人衛生、製程衛生管控、保存與冷藏溫度是否符合規範，並查核原料來源文件與產品標示是否清楚。

衛生局指出，連鎖飲料店、便利商店與速食業等提供現場調製飲品的業者，應依規定清楚標示總糖量與總熱量、茶葉與咖啡原料的原產地、咖啡因含量及果蔬品名等，讓消費者能安心選擇，並應落實自主管理，強化衛生控管與產品資訊透明度，也提醒消費者在選購飲品或冰品時，應觀察店家環境與人員衛生，注意產品外觀與氣味，如發現異常應立即停止飲用，並妥善保存避免細菌孳生，以免影響健康。

炎炎夏日，南投縣衛生局人員稽查抽驗冰品與各類配料衛生標準是否合格。（南投縣衛生局提供）

炎炎夏日，南投縣衛生局人員稽查抽驗冰品與各類配料衛生標準是否合格。（南投縣衛生局提供）

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