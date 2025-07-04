全國最熱！桃園蘆竹今氣溫飆37.2度 消防局：防熱傷害

中央氣象署偵測到桃園市蘆竹區的氣溫攝氏39.2度，是3日全國最高。（擷取自網路）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區昨（3）日上午11點氣溫飆到攝氏39.2度，是中央氣象署偵測到的當日全國最高，讓蘆竹區居民忍不住哀號「真的有夠熱」；中央氣象署今（4）天上午10點偵測蘆竹區氣溫已達37.4度，目前是全國最高，估計今天還會是全國氣溫較高的地點之一。

中央氣象署2日偵測到全國氣溫最高的3個地點，分別是新北市三峽區、蘆竹區、金門縣，氣溫高達39.3度、39.1度、38.1度；昨天偵測到全國氣溫最高地點為蘆竹區、新北市三峽區、金門縣，最高氣溫分別是39.2度、38.8度、38.1度，蘆竹區衝上全國最熱。

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桃園市政府消防局提醒，近日氣溫偏高，民眾宜避開炎熱時段出門，若出門在室外，須特別注意預防熱傷害，應穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣服，適時補充水分，並多走在陰涼處所；民眾外出時須留意自己與同行夥伴的身體狀況，一旦不適，應盡快就醫。

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