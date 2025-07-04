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健康網》拉麵暗藏高鈉熱量陷阱 營養師：先吃菜肉、少喝湯

2025/07/04 11:09

高敏敏指出，拉麵餐點中最值得注意的是湯頭與調味，隨便一勺醬油或雞粉，鈉含量就可能直逼每日建議上限；示意圖。（圖取自freepik）

高敏敏指出，拉麵餐點中最值得注意的是湯頭與調味，隨便一勺醬油或雞粉，鈉含量就可能直逼每日建議上限；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日式拉麵、炸豬排丼飯是不少民眾外食時的心頭好，但看似無害的一碗麵，其實藏著驚人的熱量與鈉含量，稍一不慎，恐讓健康亮紅燈。營養師高敏敏指出，拉麵餐點中最值得注意的是湯頭與調味，隨便一勺醬油或雞粉，鈉含量就可能直逼每日建議上限，提醒民眾在享受美食之餘，也要留心攝取量。建議先吃蔬菜與蛋白質，最後再進食麵條，湯底應避免喝光，

高敏敏在臉書粉專分享，根據衛福部建議，成人每日鈉攝取量應控制在2400毫克以內，有高血壓者更建議控制在1200毫克。而常見調味料如8克醬油就含有高達3200毫克鈉，顯示一碗拉麵若將湯頭喝光，極可能一餐就超標。並附上調味的鈉含量數字：

醬油8g＝3200mg

鹽巴6g＝2400mg

蠔油5g＝2000mg

雞粉2.4g＝960mg

番茄醬2g＝800mg

吃拉麵健康紅綠燈。（圖取自高敏敏臉書）

吃拉麵健康紅綠燈。（圖取自高敏敏臉書）

高敏敏也將拉麵食材依照熱量與鈉含量分為「紅、黃、綠燈區」：

紅燈區（高油高鈉）：如豚骨或奶油玉米湯底、細麵（320 kcal）、炸豬排（330 kcal）、煎餃（320 kcal），整份餐點熱量驚人鈉含量爆表。

黃燈區（中等負擔）：包括味噌或黑蒜油湯底、粗麵（260 kcal）、雞腿肉、炸豆皮等，適量享用較不易超標。

綠燈區（相對清爽）：建議選擇昆布、番茄蔬菜湯底、蕎麥麵（190 kcal）、雞胸肉、花椰菜等食材，既富含纖維又清爽解膩，是減重或控制鹽分者的首選。

高敏敏提醒，除了選對湯頭、配料，進食順序也很重要。建議民眾先吃蔬菜與蛋白質，最後再進食麵條，可幫助穩定血糖並增加飽足感；麵量則可適度減半，避免攝取過多精緻澱粉；至於湯底，則應避免喝光，當然偶爾吃拉麵放縱一下也無妨。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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