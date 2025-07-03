地中海型飲食減少失智風險 精神科醫大數據分析這兩種人最明顯

地中海飲食有益健康；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕地中海型飲食有助於降低阿茲海默症的風險，台中市維新醫院院長、精神科醫師許景琦以美國營養學會提供1萬8千多份樣本大數據分析，發現地中海型飲食或抗發炎性飲食，對於男性或非西班牙裔白人，有明顯改善失智症效果，尤其可有效降低失智症的致死率，研究結果刊登於阿茲海默症預防期刋，獲得8.5高分。

許景琦也是台中市維新醫療集團董事長在今年6月在西班牙舉辦的阿茲海默症與巴金斯症的國際會議中提出這份研究結果，並應用於維新醫療集團台中建國園區的好憶日照中心，提供長輩優質且健康的養生飲食。

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好憶日照中心成立3年，是全台唯一專收失智症的日照中心，許景琦表示，這些長輩每天會在日照中心吃午餐，他特別要求外包的團膳公司選取食材要以地中海型食物為主，希望能藉由正確的飲食觀念，讓日照中心的長輩也能藉由正確飲食減緩失智症狀。

許景琦說，地中海型飲食能有效減緩阿茲海默症或失智症，機轉仍待進一步科學驗證，他分析美國營養學會提供1萬8千多份樣本中，進行大數據分析，直接比較致死率，發現常食用抗發炎及地中海型食物的人種中，男性以及非西班牙裔的白人，對於減緩阿茲海默症是有效果的。

許景琦說，造成阿茲海默症會有3種表象，分別是神經元減少，也就是腦白質密度降低、腦灰質的體積減少；神經發炎造成類澱粉沈積；以及細胞內磷酸化造成的發炎反應，多吃地中海型食物就有抗發炎的效果，也就是可以減少3種現象發生。

許景琦認為，適度攝入抗發炎食物，能減少阿茲海默症死亡率風險，調整飲食內容是實用、低成本的保健及預防方式，不過進一步的科學證據及機轉，仍待進一步研究，包括隨機對照試驗等。

許景琦大數據分析，發現地中海型飲食或抗發炎性飲食，對於男性或非西班牙裔白人，改善失智症有明顯效果。（記者蔡淑媛翻攝）

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