健康網》未來有望1針解決下背痛！ 新藥阻斷慢性發炎

美國一項治療下背痛的新藥很有效，原理是阻斷發炎訊號的「總開關」，不過目前只是一項25人參與的第一期試驗，離「臨床常規使用」還有很大一段距離；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕下背痛長期以來被認為是「姿勢歪掉」、「肌肉無力」或「心理壓力大」，恆新復健科診所醫師王思恒分享美國一項最新臨床試驗指出，也許我們一直忽略了更核心的問題：慢性發炎本身，新藥阻斷發炎訊號的「總開關」。不過目前只是一項25人參與的第一期試驗，離「臨床常規使用」還有很大一段距離。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文說明，這是一項早期人體研究，針對19位有影像診斷的椎間盤性下背痛患者，採用單次椎間盤內注射的方式，給予一種叫做AMG0103的新藥。這不是止痛藥，而是 NF-kB oligonucleotide decoy，目的是阻斷發炎訊號的「總開關」，效果超級大（疼痛改善97.5%）、作用之準（僅阻斷單一路徑），後續發展令他非常期待。

請繼續往下閱讀...

王思恒指出，該研究結果令人震撼，10mg劑量組痛感減少77%（中位數97.5%）、安慰劑組僅改善40%、效果持續長達一年，只打一次，椎間盤高度也增加了0.31mm，代表結構可能真的「修復」了、無人需使用止痛藥、安全性良好：無腎臟、神經、免疫功能異常。

王思恒說，這不只是新的藥物，更是對下背痛成因的反思：結構問題也許不是唯一元兇，我們該開始正視「慢性發炎」的角色。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法