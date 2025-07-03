改善弱勢聽障者溝通能力 企業捐數位助聽器

助聽器業者今天捐贈高階數位助聽器，幫助改善弱勢聽障者生活。（睿聲公司提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕經濟弱勢聽障者因無法配戴助聽器，面臨學習與就業障礙，睿聲助聽器公司與嘉義市聲暉協進會合作，今（3）捐贈5組高階數位助聽器，給聲暉協進會及經濟弱勢聽障者，期待透過實際行動，提升聽障者溝通能力、生活品質與社會參與度。

今天嘉義市政府秘書曾建福等人出席活動見證，盼透過企業捐贈助聽器，拋磚引玉，讓更多人關心身心障礙者權益。

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睿聲助聽器公司總經理兼任助聽器商業同業公會全國聯合會理事長凌正說，聽障朋友因經濟困難無法配戴助聽器，會面臨學習與就業障礙，甚至影響長輩罹患失智症機率大幅上升，造成家庭照顧者負荷，希望此次捐贈，讓聽障者能重新聽見世界，是改變人生的重要一步。

凌正表示，此次捐贈對象為設籍嘉義市的低收、中低收入戶或邊緣戶聽障者，經專業聽力師評估，量身配對適合的助聽器設備，並提供後續保養與使用指導。

嘉市聲暉協進會理事長張棕凱說，這不僅是企業社會責任的實踐，更是人與人之間的溫暖連結，也落實身心障礙者權利公約精神。

睿聲公司除捐贈弱勢聽障者助聽器，嘉義門市還與聲暉協進會經常深入社區舉辦聽力保健宣導、聽力車巡迴篩檢等活動，免費讓民眾初步檢測，提升聽力健康意識。

睿聲公司嘉義中埔門市執行長謝遠飛說，未來將持續推動公益計畫，串聯更多資源，為台灣聽障族群打造更友善、希望的未來，實踐社會參與並自力生活。

助聽器業者今結合嘉義市聲暉協進會舉辦助聽器捐贈儀式，將有助弱勢聽障者改善生活品質。（睿聲公司提供）

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