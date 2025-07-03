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健康網》健檢都正常仍頭暈、脹氣？ 醫：恐是「慢性食物過敏」

2025/07/03 18:23

牛奶、雞蛋、小麥是醫師臨床最常碰到的慢性食物致敏原。（圖擷取自photoAC）

牛奶、雞蛋、小麥是醫師臨床最常碰到的慢性食物致敏原。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「花了上萬元健檢，胃鏡、腸鏡都沒異常，卻還是每天脹氣、頭暈、好累？」美兆健檢診所醫師林美秀指出，這些「查不出病因」的慢性不適，可能是你正在默默對日常食物「過敏」，而引發體內的長期發炎反應。

林美秀分享自己就是食物過敏的最佳案例，早年總是頭暈不適，一直以為是低血壓導致，鑽研預防醫學多年後，才發現原來是對「雞蛋」過敏。她說：「每天吃的雞蛋讓我體內一直在打仗！」

牛奶、雞蛋、小麥 慢性食物致敏前3名

林美秀表示，臨床最常碰到的慢性食物致敏前三名包含「牛奶、雞蛋、小麥」這類極為常見、方便取得、且普遍大眾常吃的食物。

她進一步解釋，慢性食物致敏是一種低度但持續性的免疫反應，與急性過敏（例如吃蝦呼吸困難、吃堅果起蕁麻疹）不同，它不會立刻讓你休克，但會不知不覺累積發炎物質，引發各種難以歸類的症狀，讓你「沒病卻一直不舒服」。

更重要的是，這些發炎反應也會慢慢傷害血管健康，成為動脈硬化、心血管疾病、癌症的潛在因子。林美秀強調，「許多人看起來不胖、不菸不酒，但血管卻提早硬化，往往就是慢性發炎在作祟，而致敏食物可能就是其中一個關鍵」。

過敏原檢測 精準找出發炎來源

IgG4慢性過敏原檢測是從「身體和食物的互動」角度切入，找出導致發炎的潛在食物來源。只需抽血，即可檢視40項常見食物與環境因子的免疫反應強度。

林美秀分享，她常以「戰場情報」比喻過敏原報告，分為高風險、中度與輕度反應，對應到日常飲食策略：

●高度致敏食物：建議完全避免。

●中度反應：視症狀強度，盡可能減少攝取。

●輕度反應：無需完全禁食，但應避免在身體壓力大時食用。

抽血可檢測過敏原，了解40項常見食物與環境因子的免疫反應強度；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

抽血可檢測過敏原，了解40項常見食物與環境因子的免疫反應強度；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

過敏是內在壓力 假日可適當吃致敏食物

過敏是內在壓力的一種，假日的外在壓力較少時，可以容納一些內在壓力。林美秀曾建議牛奶過敏的個案週一到週五上班時不要碰牛奶，但週末輕鬆時想喝杯拿鐵就比較沒問題。她自己因對雞蛋過敏，平日是完全不碰，但假日偶爾還是會去吃鼎泰豐炒飯。

此外，林美秀提出長期臨床觀察經驗，透過IgG4檢測找出慢性食物過敏原，並進行飲食調整後，改善最明顯的前3名分別為：

●疲倦、頭暈、頭痛：過去常被誤認為是睡不好、壓力大或低血壓。

●腸胃道問題：脹氣、便祕、腸絞痛、排氣異味，這些症狀多數人已習慣忍耐，但可能與長期吃入的致敏食物有關。

●皮膚狀況：濕疹、青春痘、皮膚搔癢、異位性皮膚炎等。

醫師指出，許多人看起來不胖、不菸不酒，但血管卻提早硬化，往往就是慢性發炎作祟，而致敏食物可能就是其中一個關鍵。（美兆診所提供）

醫師指出，許多人看起來不胖、不菸不酒，但血管卻提早硬化，往往就是慢性發炎作祟，而致敏食物可能就是其中一個關鍵。（美兆診所提供）

寫過敏日記 可幫助身體記憶

除了檢測，林美秀也推薦一個實用又容易執行的好方法，就是寫「過敏日記」。當身體突發不適（如頭暈、疲倦、腸胃不順），可回顧過去24小時在「食衣住行」上的變化，並記錄下來。

她舉自身經驗表示，有一次上班時莫名疲倦，後來發現那天開會時有接觸到百合花，才知道百合花香也會對她造成過敏，這就是透過日記找出來的。而這種生活中的觀察與記錄過程，也能幫助自己更理解身體的語言。

林美秀強調，如果長期都屬於「健檢無異常，但人就是怪怪的」，不一定是外在壓力或者年紀問題，也別盲目嘗試偏方或保健品。可以透過「IgG4慢性過敏原檢測」找出讓身體發炎的「隱形敵人」。

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