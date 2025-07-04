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健康網》紫外線害你怕出門？ 醫：養成「1習慣」護膚又抗老

2025/07/04 12:38

醫師表示，在戶外時，每2-3小時應補擦一次防曬品，每次使用約1枚硬幣大小份量，讓防曬發揮最大功效；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，在戶外時，每2-3小時應補擦一次防曬品，每次使用約1枚硬幣大小份量，讓防曬發揮最大功效；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日高溫不僅讓人易中暑，炙熱陽光也可能把皮膚曬得又紅又痛。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，紫外線是皮膚老化的元凶，它不僅會讓人曬黑、加速皺紋和鬆弛，甚至可能造成DNA損傷，引發皮膚癌。躲在室內或陰天情況下，並不能免除UVA侵襲，唯有養成防曬習慣，才能達到護膚抗老效果。

新科技不只防曬更護膚

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，別以為陰天或待在室內就安全，UVA還是能穿透雲層、衣物和玻璃，直達真皮層，悄悄破壞膠原蛋白。防曬仍是抗老最佳方式，長期使用「廣譜防曬霜」，不僅能顯著改善皮膚質地、淡化斑點，甚至可撫平細紋，相較於昂貴的醫美，更具CP值。

純物理防曬溫和不刺激

黃軒指出，市面上已出現結合防曬與護膚的產品，例如：SPF50+、PA++++等高係數防曬品，同時添加凝血酸和煙酰胺，可有效阻斷黑色素生成，達到美白淡斑效果。此外，純物理防曬，如氧化鋅、二氧化鈦等，溫和不刺激，不會被皮膚吸收；部分產品更加入神經酰胺、泛醇等修護成分，有助強化肌膚屏障、鎖住水分。

至於如何有效使用曬產品才正確？黃軒建議，每次使用時塗抹足量，約1枚硬幣大小的份量，並於皮膚輕柔均勻推開。外出在戶外時，則應每2-3小時補擦一次，讓防曬發揮最大功效，也別再讓紫外線偷走您的青春！

醫師指出，別以為陰天或待在室內就安全，UVA還是能穿透雲層、衣物和玻璃，直達真皮層，悄悄破壞膠原蛋白；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，別以為陰天或待在室內就安全，UVA還是能穿透雲層、衣物和玻璃，直達真皮層，悄悄破壞膠原蛋白；情境照。（圖取自freepik）

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