自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》想好「孕」別忽略睡眠 中醫師提醒：放鬆身心同樣關鍵

2025/07/03 20:39

楊佩鈺提醒，除了飲食與運動，「睡得好、放鬆身心」其實也是備孕的一環；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

楊佩鈺提醒，除了飲食與運動，「睡得好、放鬆身心」其實也是備孕的一環；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著備孕意識提升，越來越多夫妻在生活習慣上積極配合，包括地中海飲食、規律運動、戒菸戒酒、補充營養素等，盼望能順利迎接新生命。然而，即便努力已久，仍有部分人遲遲未能成功受孕，甚至在試管療程中歷經多次失敗，身心俱疲。對此，中醫師楊佩鈺提醒，除了飲食與運動，「睡得好、放鬆身心」其實也是備孕的一環。

台北宜蘊中醫診所中西醫學整合主任楊佩鈺在臉書專頁「楊佩鈺中醫師の療癒小故事」發文分享，臨床中，常見即使睡滿8-10小時，仍舊感覺疲倦無力的案例。有1位體質偏濕的女性，即使長期睡眠時間充足，仍出現經痛、頭痛、鼻塞等困擾，甚至影響嗅覺。經過中醫調理與飲食調整後，體力逐漸回復，備孕狀況也隨之改善。

另一對從海外返台的夫妻，歷經高達16次取卵與4次植入，多年未果。兩人長期飲食單一、壓力爆表、生活作息嚴重紊亂，甚至出現失眠問題。透過中藥穩定自律神經並協助重建作息，才終於讓身體重回備孕軌道。

楊佩鈺指出，備孕年齡多集中在35至45歲之間，此時也是事業與家庭壓力交織的階段，許多夫妻在備孕過程中過於追求完美，反而讓身心陷入疲憊與焦慮。

楊佩鈺呼籲，當各項人為努力已盡，卻仍無法成功受孕時，不妨給自己一段喘息與放鬆的時間，嘗試短暫度假、調整步調、恢復睡眠品質，甚至尋求醫療協助，讓身心達到最佳狀態，才有機會迎來健康的新生命。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中