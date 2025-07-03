健康網》想好「孕」別忽略睡眠 中醫師提醒：放鬆身心同樣關鍵

楊佩鈺提醒，除了飲食與運動，「睡得好、放鬆身心」其實也是備孕的一環；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著備孕意識提升，越來越多夫妻在生活習慣上積極配合，包括地中海飲食、規律運動、戒菸戒酒、補充營養素等，盼望能順利迎接新生命。然而，即便努力已久，仍有部分人遲遲未能成功受孕，甚至在試管療程中歷經多次失敗，身心俱疲。對此，中醫師楊佩鈺提醒，除了飲食與運動，「睡得好、放鬆身心」其實也是備孕的一環。

台北宜蘊中醫診所中西醫學整合主任楊佩鈺在臉書專頁「楊佩鈺中醫師の療癒小故事」發文分享，臨床中，常見即使睡滿8-10小時，仍舊感覺疲倦無力的案例。有1位體質偏濕的女性，即使長期睡眠時間充足，仍出現經痛、頭痛、鼻塞等困擾，甚至影響嗅覺。經過中醫調理與飲食調整後，體力逐漸回復，備孕狀況也隨之改善。

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另一對從海外返台的夫妻，歷經高達16次取卵與4次植入，多年未果。兩人長期飲食單一、壓力爆表、生活作息嚴重紊亂，甚至出現失眠問題。透過中藥穩定自律神經並協助重建作息，才終於讓身體重回備孕軌道。

楊佩鈺指出，備孕年齡多集中在35至45歲之間，此時也是事業與家庭壓力交織的階段，許多夫妻在備孕過程中過於追求完美，反而讓身心陷入疲憊與焦慮。

楊佩鈺呼籲，當各項人為努力已盡，卻仍無法成功受孕時，不妨給自己一段喘息與放鬆的時間，嘗試短暫度假、調整步調、恢復睡眠品質，甚至尋求醫療協助，讓身心達到最佳狀態，才有機會迎來健康的新生命。

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