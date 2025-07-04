健康網》暑假剛開始就手忙腳亂？ 心理師授3招找回小孩暑期節奏

黃閎新指出，暑假不需要精準排程、可讓孩子參與計畫表、提前預告活動及提醒任務，幫助孩子找到暑假的生活節奏；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕暑假才剛開始，許多家長卻已懷念起學期間的規律日常。對年幼的孩子來說，每天吵著無聊、玩不夠還想繼續出門；對國高中生而言，則可能化身「沙發馬鈴薯」，或關在房間形同消失。台北市童伴心理治療所所長、臨床心理師黃閎新指出，暑假不需要精準排程、可讓孩子參與計畫表、提前預告活動及提醒任務，幫助孩子找到暑假的生活節奏。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，面對這樣的轉變，家長不僅要兼顧行程安排、作息協調，還需關注情緒與關係的平衡。這些看似混亂的時刻，其實正反映出「暑假不只是孩子的假期，更是家長全力應對的挑戰」。與其每天精密規劃每一刻，不如試著放慢腳步，調整節奏。

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建議家長可從以下3點著手：

●收與放之間抓個節奏，不需要每天都精準排程。

●孩子年紀越大，越可以參與擬定「有彈性的計劃表」。

●事前預告期待的活動，也提醒必要的任務。

黃閎新補充，這不是為了掌控，而是一起找到一個生活的節奏。孩子的暑假，不只是孩子的事；那是大人每天的挑戰、也是陪伴的機會。

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