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健康 > 名人健康事

健康網》林茉晶罹卵巢癌 感到不適多已轉移

2025/07/03 21:01

林茉晶證實罹癌剃髮進行化療。（組合照，翻攝自IG）

林茉晶證實罹癌剃髮進行化療。（組合照，翻攝自IG）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕32歲「國光女神」林茉晶證實罹患一期「高度惡性亮細胞卵巢癌」。期間經歷多次化療，使得頻頻掉髮；且在2日發文說她的癌症很容易復發。林茉晶在臉書談及此事時，說明：「我知道我還想活著，因為我還有好多事情還沒完成、好多心願尚未實現。只是我也知道，我可能沒辦法再接受一次手術以及化療。所以現在的我，每天活在恐懼中，被不知道何時會成真的惡夢消磨我對這個世界的熱情。」

台灣癌症基金會衛教資料說明，卵巢癌初期時的症狀不明顯，一些常見症狀也跟其他疾病相類似，也不像子宮頸癌可以藉由抹片篩檢發現，難以早期診斷，往往在發現時，已經是晚期或是轉移到其他器官。

卵巢癌的治療，除了手術及化學治療外，延緩疾病的復發也是卵巢癌治療的目標之一，由於精準醫療的進步，基因檢測與標靶藥物的使用，已大幅降低疾病復發的機率，也為卵巢癌癌友增加治療的選擇。

卵巢癌初期通常沒有症狀，比較不容易察覺，相關症狀也與其他疾病類似，容易被輕忽。確診時常常已經是晚期，甚至轉移到其他器官才被發現。

由於卵巢位於下腹部，症狀跟消化系統疾病相似，例如：腹脹、打嗝、噁心、消化不良、胃食道逆流、容易有飽足感等。長期下來，因為飲食習慣的變化，體重也會下降。

當腫瘤持續變大，壓迫到腸子會造成排便習慣改變；壓到膀胱出現頻尿、漏尿；腹部有不正常的硬塊，甚至出現腹水、下半身水腫、下腹痛、骨盆疼痛、月經週期異常，或是下體不正常出血等。如果轉移到其他器官，例如：肺部，可能會出現呼吸喘、肋膜積水等。

卵巢癌也有分類，其中較常見占了90%的上皮性腫瘤分成5種亞型：高度漿液性腺癌、低度漿液性腺癌、亮細胞腺癌、黏液腺癌、類子宮內膜癌。其中漿液性腺癌依照細胞分化程度，分為高低惡性度；低惡性度漿膜性卵巢癌生長速度慢，治療方式與高惡性度不同。

根據癌細胞的分類或分化程度、手術分期，以及基因檢測結果決定療程。且為了降低疾病復發或延長第一次治療後的疾病緩解時間，在手術後以及化學治療後，依照風險及個別狀況，決定是否使用標靶藥物做「維持性治療」，以達到降低復發機率，延長無疾病存活期。

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