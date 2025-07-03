韓製肉毒「自己打」成風潮 美專家示警：恐癱瘓全身甚至致命

網紅自打肉毒成風潮，專家示警恐癱瘓致命。示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為追求低價又見效快的抗老療法，不少美國民眾開始在家自行注射韓國製的「Innotox」，試圖省下高昂醫美費用。但醫療專家強烈警告，這項來路不明的風潮不僅未經美國核准，更可能帶來嚴重健康風險，甚至危及性命。

根據《紐約郵報》報導，Innotox是由南韓藥廠製造的液態肉毒桿菌素，與美國常見的Botox成分相同，但形式不同。由於不需稀釋、可直接注射，許多用戶便透過網路購買，自行在家施打。

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支持者認為這款產品價格便宜、效果迅速且持久。一些TikTok用戶表示，Innotox在施打後2至3天內即可見效，持續時間甚至達6個月，而一瓶僅需60至100美元，遠低於傳統Botox療程動輒500美元的價格。

然而，Innotox尚未獲美國食品藥物管理局（FDA）核准，在美國境內的販售與施打皆缺乏監管。醫療人員警告，即使產品本身是正貨，沒有專業背景的人仍容易因操作不當導致面部癱瘓或嚴重副作用。臨床護理師歐洛克（Molly O’Rourke）強調，這些藥物沒有經過管制，甚至可能已被稀釋過。

皮膚科與精神科雙專科醫師伊凡．瑞德（Evan Rieder）指出，自行注射若打錯部位，不僅可能造成肌肉無力，嚴重時甚至會影響呼吸功能。皮膚專科醫師蜜雪兒．亨利（Michelle Henry）也表示，過量注射可能導致全身肌肉癱瘓，「包括支撐呼吸的肌肉一併失能，病人可能因此喪命」。

針對產品遭濫用情況，Innotox 製造商韓國生技公司 Medytox 回應表示，他們僅將產品授權販售給具處方資格的醫療機構與正式通路，並不知情有產品流入未授權國家或消費者手中。聲明中強調：「Medytox 絕不支持消費者自行注射肉毒桿菌素」。

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