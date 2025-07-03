健康網》男生睡不好「性」致也缺缺？中醫：3類體質戰力差

中醫師指出，性能力和睡眠品質關聯大，尤其心脾兩虛、陰虛火旺、腎陽虛衰等3種體質者，容易出現氣血不足等症狀，進而影響性功能；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否發現，晚上睡不好，白天不但沒精神，連對親密關係的「性」致也慢慢消退？中醫針對此有原因分析。翰醫堂板新中醫診所中醫師詹博恩指出，中醫認為性能力和睡眠品質關聯大，尤其心脾兩虛、陰虛火旺、腎陽虛衰等3種體質者，容易出現氣血不足、夜間易煩熱、夜尿多等症狀，導致影響性功能。

睡眠品質影響性慾與表現

詹博恩於臉書專頁「翰醫堂新板中醫診所」發文表示，睡不好很可能是體質出了問題，也會因此讓男性連基本元氣都流失。常見以下3種體質不僅心脾、腎水等出現症狀，影響精神、情緒、睡眠、性慾、性功能表現，其實也是身體發出了求救訊號。

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●心脾兩虛：心神不寧、氣血不足，導致精神萎靡，性慾也跟著下降。

●陰虛火旺：夜間容易煩熱、口乾舌燥、夢多，腎水不足，導致難以滋養身體機能。

●腎陽虛衰：常見症狀如夜尿頻多、腰痠膝軟等，進而也會影響性功能的表現。

中醫師表示，除心神氣血差影響性慾外，腎陽虛衰體質者常出現夜尿多、腰痠膝軟等狀況，也會影響性功能的表現；情境照。（圖取自freepik）

性功能障礙4大原因

另，翰醫堂板新中醫診所中醫師王俊潔也曾於臉書專頁發文提及，在台灣大約每5名男性中，就有１人可能有性功能障礙，隨著年齡提升，男性性功能障礙的比率也逐漸增加。造成男性性功能障礙的原因很多，包含神經、血管循環與男性荷爾蒙等因素。此外，也會受到心理因素影響。

至於造成男性性功能障礙主因有哪些？王俊潔說明大致可分為以下4大項：

1.心理因素：主要與伴侶關係、工作壓力、心理創傷、焦慮憂鬱或自信心不足等有關，通常這種勃起功能障礙是比較突發性的，可能在心理因素解除之後就會恢復正常。

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2.慢性病：勃起功能障礙發生原因與血液循環不佳有關，因此常與三高等慢性疾病相關。如受到血管硬化病變影響，血流無法順利進入陰莖微血管而影響勃起。⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

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3.不良生活習慣：不健康的生活習慣可能導致勃起障礙，例如：抽菸、過量飲酒。長期抽菸會使血管擴張困難造成不舉，過量飲酒會導致荷爾蒙失調，阻礙血液流通，影響性功能。

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4.濫用藥物：某些抗抑鬱藥物、高血壓藥物、精神疾病藥物，可能造成性慾下降，影響性功能。

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