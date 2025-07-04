健康網》走路不等於運動？ 營養師：依FITT原則 2點最關鍵

營養師指出，運動的定義廣泛，主要可依據「FITT原則」來判斷，像是日常活動步數也可納入，重點在於「強度」與「時間累積」；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕搬家、做家務等體力勞動算不算是一種運動？營養師楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享，運動定義其實很廣泛，主要可依據「FITT原則」來判斷，像是日常活動步數也可納入，重點在於「強度與時間累積」。

運動FITT原則

●Frequency（頻率）：每週運動次數，建議從每週3-5次起步，若身體狀況允許，可再自行增加。

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●Intensity（強度）：運動強度要適中，剛開始可採中低強度為主，避免過度負荷。

●Time（時間）：每次運動時間，建議1次20–60分鐘，可分段累積。

●Type（種類／方式）：選擇適合個人興趣與身體狀況的運動，例如快走、游泳、騎腳踏車或阻力訓練。

營養師分享，可考量個人興趣與身體狀況，選擇喜歡的運動方式，如騎腳踏車；圖為情境照。（圖取自freepik）

楊斯涵指出，運動的定義其實是廣義的，並不一定要去健身房或進行劇烈運動，像是「活動步數」也可以納入運動的一部分，只要符合一定的「強度」與「時間累積」。不過要注意的是，走路並不一定等於運動，快走才最有效。

●<5,000步：久坐族，活動量過低。

●5,000–7,499步：低活動量，需要增加日常移動。

●7,500–9,999 步：中等活動量，勉強及格。

●10,000 步以上：良好活動量，可列入日常運動基礎。

●12,000–15,000步（中強度快走）：更理想的健康促進步數，對血糖與代謝有實質幫助。

楊斯涵表示，不管做什麼活動，更重要的是「強度」，建議至少要有30分鐘快走（中強度）的步數，約每分鐘100步，持續30分鐘，這樣就有3000步高強度的活動步數，才是真正有效的「心肺訓練」。

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