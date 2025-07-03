「膝關節保健」納健康食品功效 想申請小綠人須通過人體試驗

衛福部食品藥物管理署今（3日）公告，新增「膝關節保健」為健康食品的可認證功效之一。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（3日）公告，新增「膝關節保健」為健康食品的可認證功效之一。未來食品業者若想主打這項訴求，必須依照官方訂定的評估方法，進行人體試驗並證實有效，才可申請「小綠人標章」，成為合法的健康食品。

市面上常見的營養品、機能性食品或養生產品，雖然成分類似，但只有拿到小綠人標章的產品，才是經政府認證、可以合法標示保健功效的「健康食品」。要申請小綠人，產品必須具備人體或動物試驗的科學證據，且不得聲稱可治療疾病。

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食藥署食品組組長劉芳銘表示，這次公告的重點是訂出「膝關節保健功效」的評估方法，起初是由學術單位提出申請，認為此類產品具保健潛力，經骨科醫學會、台灣復健醫學會等審查並召開專家會議後，確認方法可行，正式公告納入健康食品第14項功效。

劉芳銘說明，這項功效的評估須以人體試驗為基礎，試驗對象年齡設定為45至80歲，排除曾接受膝關節手術或有嚴重創傷者等，試驗期至少12週，觀察服用前後的變化，並以國際常用的「膝關節疼痛評估量表」為工具，衡量是否有緩解疼痛、改善不適的效果。

試驗設計採對照組與試驗組方式進行，每組受試者不得少於30人，強調比較服用產品與安慰劑間的差異，試驗完成後，業者須提交統計數據，經專家審查確認達到顯著的舒緩效果，才能取得小綠人標章。

劉芳銘說，這項公告即日起生效，不過他也提醒，健康食品不是藥，如果身體不適應先就醫診斷，不要迷信誇大療效或來源不明的產品，以免延誤治療甚至危害健康。

目前衛福部公告的健康食品保健功效共14項，包括骨質保健、調節血脂、胃腸功能改善、免疫調節、牙齒保健、護肝、調節血糖、延緩衰老、抗疲勞、輔助調節血鐵、輔助調節血壓、不易形成體脂肪、輔助調整過敏體質、膝關節保健。

根據食藥署統計，截至今年6月30日，全台有效健康食品許可證共計424件，其中以「調節血脂」最多、達164件，其次為「胃腸功能改善」64件、「護肝」59件。

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