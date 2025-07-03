深綠色蔬菜富含護眼4要素 近8成小學生每天吃不到1碗

癌症關懷基金會呼籲吃蔬果、戶外動、視力佳。（癌症關懷基金會提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕癌症關懷基金會針對全台10縣市、逾2.5萬名國小學童進行調查發現：近8成每天攝取深綠色蔬菜連1碗都不到。營養師提醒，深綠色蔬菜富含葉黃素、玉米黃素、β-胡蘿蔔素、維生素C等護眼營養素，建議每天吃足2碗，點名羽衣甘藍、菠菜、芥藍菜等，都是護眼好隊友。

癌症關懷基金會從去（2024）年2月16日至今（2025）年1月21日，針對台北、新北、新竹、苗栗、台中、雲林、高雄、屏東、花蓮、台東等地國小三至六年級學生，進行飲食習慣、護眼生活習慣、近視狀況等問卷調查，共計回收有效問卷2萬5299份。

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此次調查發現，近視占41.9%，尤其新北、台中、高雄、苗栗均超過4成，台東14.9%、花蓮25.8%則是最低，且年紀越大，近視風險增加，女生更是男生的1.1倍。進一步分析學童飲食習慣，高達79.4%每天攝取深綠色蔬菜未達1碗或甚至根本沒有吃，合計96.9%每天攝取深綠色蔬菜未大於2碗。

營養師徐佩瑜表示，深綠色蔬菜富含4種重要的護眼營養素，首先是葉黃素、玉米黃素，具有抗氧化、藍光過濾等功能，可保護視網膜與黃斑部、改善視覺敏銳度，像是羽衣甘藍、菠菜、芥藍菜含量高。

其次是β-胡蘿蔔素，為維生素A前驅物，協助視紫質正常合成、平衡淚液分泌、保持眼睛黏膜完整性等，可由山茼蒿、胡蘿蔔、油菜心等補充；再來是維生素C，為抗氧化營養素，可保護視神經細胞，延緩眼睛老化，以及降低糖尿病視網膜微血管損傷，可經食用糯米椒、紅椒、黃椒、青椒等取得。

徐佩瑜提醒，學童護眼每天要吃夠2碗深綠色蔬菜，且每日戶外光照應達120分鐘以上，尤其是女童更應強化戶外活動，呼籲吃蔬果、戶外動、視力佳。

注意飲食也是護眼重要的一環。（癌症關懷基金會提供）

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