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國健署簡化健康職場評估項目 估80萬工作者可受惠

2025/07/03 15:11

國民健康署今年起將健康職場評核機制轉型為「健康促進自主評核制度」。（圖為國民健康署提供）

國民健康署今年起將健康職場評核機制轉型為「健康促進自主評核制度」。（圖為國民健康署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕我國面臨勞動人力減少窘境，衛福部國民健康署指出，為促進職場健康，國民健康署今年起將健康職場評核機制轉型為「健康促進自主評核制度」，改以自主評量方式，減輕申請負擔，並透過「自主評核、優良肯定、績優表揚」等3階段審核，預估至少3000家申請自主評核，可促進80萬位工作者健康。

中華民國工業安全衛生協會理事長湯大同說，台灣面臨少子化、高齡化，各行各業都有缺工危機，如果勞動力不健康，對於雇主來說也是很大的問題，早期認為治療職業病等「事後處理」是重點，但現在要走向更前端的「預防與健康促進」。

對於職場健康，國健署副署長賈淑麗提到，國際實證資料顯示，連續久坐超過6小時，就會倍數性的增加心臟、骨骼、肌肉疾病風險就會倍數性的增加，但只要每1小時要起來活動2至5分鐘，就能大幅降低風險，為鼓勵僱主推動健康友善的職場環境，國健署過去就有相關評核制度。

不過，賈淑麗說，勞動部調查顯示，我國多數受僱員工都是在小型或微型職場服務，過去的評量制度對於這類企業來說，負擔探過沉重，因此今年修正為「自主評量」形式，希望藉此提醒雇主提供員工環境、生活、飲食、活動方面的積極協助，並給予表現良好的業者肯定，讓對的職場、好的職場成為標竿。

衛福部國民健康署社區健康組長劉家秀補充，勞動部勞保局的投保單位，截至2024年底，計有63萬家，其中大型職場占0.4%、中型職場占1%，小型職場占98.6%，今年的新制放寬企業參與門檻，希望提高參與率，並精簡申請資料，讓職場有健康促進推動活動者都有機會提出申請。

勞動部職安署組長張國明也強調，員工是企業最重要的資產，對企業來說，員工健康應是重要的議題，若雇主沒辦法好好照顧員工的身心，是找不到員工的，勞工佔我國人口比例6成，勞動部職安署與國健署合辦獎項，希望除法規中基本的安全健康之外，可以提升更進一步的照顧，成為幸福、友善職場。

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