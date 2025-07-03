健康網》瘦不下來是因為記性差？ 研究：3類食物吃過就忘

研究指出，瘦不下來問題可能不只是吃太多，而是「記得太少」；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是不是有時會覺得明明吃得不多、偶爾才放縱一下，體重卻紋風不動？恆新復健科診所醫師王思恒引述1項國外研究指出，問題可能不只是吃太多，而是記得太少，例如點心、飲料及調味料就很常被忽略。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，該研究招募40名健康成年人（20男、20女），在15天內佩戴自動拍照的穿戴式相機，全天紀錄飲食行為，與另1組「自行回報飲食內容」的受試者進行對照。

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結果發現，受試者總共漏報了265種食物。在影像提醒下，他們的總攝取熱量被上修：男性多出8%、女性多出6%。

研究指出，最常被忘記的有點心類：餅乾、堅果、洋芋片；飲料類：含糖飲料、酒精、果汁；調味料：奶油、醬油、沙拉醬。而點心通常會放在下午食用，容易吃完就忘，晚餐中的調味料與小菜、早餐的果醬、奶也經常被忽略。

研究表明，最常被人們忘記的食物有洋芋片、堅果、餅乾等點心類，以及飲料、調味料；示意圖。（圖取自freepik）

研究說明，記不住的原因可能有以下3個：

●吃得快、邊滑手機、邊講話，沒注意到自己吃了什麼。

●無意識「順手一口」，完全不會被你記在腦裡。

●飲料、醬料常被視為「不是食物」，乾脆不算。

王思恒表示，飲食記錄真的不容易，即使身上裝了攝影機，參加者還是會忘掉這麼多曾吃下肚的食物，何況平常沒在認真記錄的人，心裡所想與實際進食量的差距恐怕更大。

他提醒民眾，別太高估自己的記性，也別太低估自己的食量。熱量吃太多，就是瘦不下來的真正原因。

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