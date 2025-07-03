自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》瘦不下來是因為記性差？ 研究：3類食物吃過就忘

2025/07/03 14:42

研究指出，瘦不下來問題可能不只是吃太多，而是「記得太少」；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，瘦不下來問題可能不只是吃太多，而是「記得太少」；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是不是有時會覺得明明吃得不多、偶爾才放縱一下，體重卻紋風不動？恆新復健科診所醫師王思恒引述1項國外研究指出，問題可能不只是吃太多，而是記得太少，例如點心飲料調味料就很常被忽略。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，該研究招募40名健康成年人（20男、20女），在15天內佩戴自動拍照的穿戴式相機，全天紀錄飲食行為，與另1組「自行回報飲食內容」的受試者進行對照。

結果發現，受試者總共漏報了265種食物。在影像提醒下，他們的總攝取熱量被上修：男性多出8%、女性多出6%。

研究指出，最常被忘記的有點心類：餅乾、堅果、洋芋片；飲料類：含糖飲料、酒精、果汁；調味料：奶油、醬油、沙拉醬。而點心通常會放在下午食用，容易吃完就忘，晚餐中的調味料與小菜、早餐的果醬、奶也經常被忽略。

研究表明，最常被人們忘記的食物有洋芋片、堅果、餅乾等點心類，以及飲料、調味料；示意圖。（圖取自freepik）

研究表明，最常被人們忘記的食物有洋芋片、堅果、餅乾等點心類，以及飲料、調味料；示意圖。（圖取自freepik）

研究說明，記不住的原因可能有以下3個：

●吃得快、邊滑手機、邊講話，沒注意到自己吃了什麼。

●無意識「順手一口」，完全不會被你記在腦裡。

●飲料、醬料常被視為「不是食物」，乾脆不算。

王思恒表示，飲食記錄真的不容易，即使身上裝了攝影機，參加者還是會忘掉這麼多曾吃下肚的食物，何況平常沒在認真記錄的人，心裡所想與實際進食量的差距恐怕更大。

他提醒民眾，別太高估自己的記性，也別太低估自己的食量。熱量吃太多，就是瘦不下來的真正原因。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中