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健康網》吃對4大食材護腸道！ 研究：克隆氏症風險降56％

2025/07/05 10:23

醫師表示，國外研究指出，多吃蔬菜+水果+豆類+馬鈴薯可降低克隆氏症風險達56%，高風險族群想減少未來發病風險，可說獲得極佳解答；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，國外研究指出，多吃蔬菜+水果+豆類+馬鈴薯可降低克隆氏症風險達56%，高風險族群想減少未來發病風險，可說獲得極佳解答；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腸道是人體的第二個大腦，吃對食物不僅身體消化吸收好，也能減少疾病發生風險。林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢引述國外1項大型研究內容指出，多吃蔬菜、水果、豆類、馬鈴薯，可降低克隆氏症風險達56%，對於高風險族群想減少未來發病風險，可說獲得極佳解答。但此研究為觀察性設計，雖大規模且長期追蹤，仍無法完全證明因果。

李柏賢於臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文表示，發炎性腸道疾病在台灣盛行率過去10年來上升6倍以上，此與西化飲食、食品添加物、腸道微菌叢以及生活型態改變密切相關。根據歐洲34萬人追蹤13年的大型前瞻世代研究（EPIC）最新發現，多吃蔬菜+水果+豆類+馬鈴薯，克隆氏症風險可下降56%，此研究結果對於高風險族群想減少未來發病風險，可說提供最好的對治解方。

補充菊糖、果膠提供益生元纖維

李柏賢表示，研究指出，降低克隆氏症風險代表食材，包括：蘋果／梨、香蕉、洋菇、洋蔥／大蒜。其中洋蔥與香蕉富含菊糖（inulin），蘋果則富含果膠（pectin），兩者皆屬可發酵的益生元纖維，也是好菌喜歡吃的食物。在大腸中，這些益生元可被菌叢發酵為短鏈脂肪酸，有助於促進上皮完整性、調節樹突細胞功能，並降低結腸細胞中的NF-κB活性，有助於穩固腸道屏障完整性、調節免疫。

醫師說，據研究可降低克隆氏症風險代表食材，包括：蘋果、香蕉等，所含菊糖、果膠皆屬可發酵的益生元纖維，也是好菌愛吃的食物；示意圖。（圖取自freepik）

醫師說，據研究可降低克隆氏症風險代表食材，包括：蘋果、香蕉等，所含菊糖、果膠皆屬可發酵的益生元纖維，也是好菌愛吃的食物；示意圖。（圖取自freepik）

馬鈴薯提高罹病風險與烹調相關

至於研究顯示馬鈴薯吃太多，潰瘍性結腸炎風險會增加逾5成，李柏賢表示，研究團隊認為，這可能與馬鈴薯皮中所含的配糖生物鹼（glycoalkaloids）有關，這些物質已知會促進腸道發炎反應。平日多把原型蔬果放進3餐，也不必因噎廢食把馬鈴薯列為黑名單，只要避免過度精製與油炸的馬鈴薯製品，適量、水煮、帶皮烘烤，並搭配多元蔬果，也是均衡飲食的一部分。

李柏賢提醒，此觀察性設計雖大規模且長期追蹤，但仍不能完全證明因果，且西方人觀察性研究不一定適用於東方人；但食材的烹調、份量與整體飲食型態同樣重要，採用水煮、蒸烤少油鹽，才是保護腸道的好方式。

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