台大最新研究登國際期刊 40歲就做大腸癌檢查 死亡風險降4成

台大健康管理中心主任邱瀚模指出，真實世界研究顯示，大腸癌篩檢提前到40至49歲，不只能降低大腸癌發生率1/4，死亡風險更能下降4成。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院今（3日）發表最新研究，若將糞便潛血免疫檢查（FIT）起始年齡提前到40至49歲，不只能降低大腸癌發生率1/4，死亡風險更能下降4成，這項結果今年6月12日刊登上國際權威期刊「JAMA Oncology（美國醫學會雜誌-腫瘤學卷）」，並獲哈佛專家撰文評論肯定。

研究由台大健康管理中心主任邱瀚模、公衛學院教授陳秀熙率領團隊，分析基隆與台南地區超過50萬名40至49歲民眾的篩檢資料，進行長達17年的追蹤，比較40歲起接受糞便潛血免疫檢查（FIT）且持續篩檢者，與從50歲才開始篩檢者的差異。結果顯示，早期篩檢可使大腸癌發生風險下降21%至25%，死亡風險降低34%至39%，且每提早檢查1548人，就能預防1例大腸癌，優於50歲起檢查的2079人。

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邱瀚模指出，台灣40至49歲民眾的大腸癌發生率高居全球前段班，是正值高工作力的年齡層，不能等國外數據出爐才行動，這項研究提供真實世界的長期數據，證明提早介入能有效減少死亡與疾病負擔。

哈佛大學腸癌專家Andrew Chan也在線上參與記者會。他指出，50歲以下的大腸癌個案在全球快速增加，在美國，大腸癌已成為20至49歲男性的首位癌症死因，美國2021年已將篩檢年齡下修至45歲，但針對40歲族群的實證研究仍有限，台大的研究補足這項關鍵缺口，且使用FIT作為初步篩檢工具有高度潛力，有助於推動全球更早期的防癌策略。

國健署署長吳昭軍表示，台灣每年新增大腸癌約1.7萬人、死亡約7千人，分別居癌症發生率與死亡率第二、三名。過去研究已證實，大腸癌篩檢可降低約29%晚期病變發生率、35%死亡率，若於0、1期發現，存活率可超過9成，顯示早期發現至關重要，政府今年起已將篩檢年齡下修至45歲，有家族史者下修至40歲，台大研究為政策提供強力的科學依據，但他也坦言，擴大篩檢將衝擊大腸鏡檢查量能，目前已啟動試辦計畫調整因應。

台大團隊今發表最新研究成果。（記者邱芷柔攝）

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