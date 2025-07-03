自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

台大最新研究登國際期刊 40歲就做大腸癌檢查 死亡風險降4成

2025/07/03 12:14

台大健康管理中心主任邱瀚模指出，真實世界研究顯示，大腸癌篩檢提前到40至49歲，不只能降低大腸癌發生率1/4，死亡風險更能下降4成。（記者邱芷柔攝）

台大健康管理中心主任邱瀚模指出，真實世界研究顯示，大腸癌篩檢提前到40至49歲，不只能降低大腸癌發生率1/4，死亡風險更能下降4成。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院今（3日）發表最新研究，若將糞便潛血免疫檢查（FIT）起始年齡提前到40至49歲，不只能降低大腸癌發生率1/4，死亡風險更能下降4成，這項結果今年6月12日刊登上國際權威期刊「JAMA Oncology（美國醫學會雜誌-腫瘤學卷）」，並獲哈佛專家撰文評論肯定。

研究由台大健康管理中心主任邱瀚模、公衛學院教授陳秀熙率領團隊，分析基隆與台南地區超過50萬名40至49歲民眾的篩檢資料，進行長達17年的追蹤，比較40歲起接受糞便潛血免疫檢查（FIT）且持續篩檢者，與從50歲才開始篩檢者的差異。結果顯示，早期篩檢可使大腸癌發生風險下降21%至25%，死亡風險降低34%至39%，且每提早檢查1548人，就能預防1例大腸癌，優於50歲起檢查的2079人。

邱瀚模指出，台灣40至49歲民眾的大腸癌發生率高居全球前段班，是正值高工作力的年齡層，不能等國外數據出爐才行動，這項研究提供真實世界的長期數據，證明提早介入能有效減少死亡與疾病負擔。

哈佛大學腸癌專家Andrew Chan也在線上參與記者會。他指出，50歲以下的大腸癌個案在全球快速增加，在美國，大腸癌已成為20至49歲男性的首位癌症死因，美國2021年已將篩檢年齡下修至45歲，但針對40歲族群的實證研究仍有限，台大的研究補足這項關鍵缺口，且使用FIT作為初步篩檢工具有高度潛力，有助於推動全球更早期的防癌策略。

國健署署長吳昭軍表示，台灣每年新增大腸癌約1.7萬人、死亡約7千人，分別居癌症發生率與死亡率第二、三名。過去研究已證實，大腸癌篩檢可降低約29%晚期病變發生率、35%死亡率，若於0、1期發現，存活率可超過9成，顯示早期發現至關重要，政府今年起已將篩檢年齡下修至45歲，有家族史者下修至40歲，台大研究為政策提供強力的科學依據，但他也坦言，擴大篩檢將衝擊大腸鏡檢查量能，目前已啟動試辦計畫調整因應。

台大團隊今發表最新研究成果。（記者邱芷柔攝）

台大團隊今發表最新研究成果。（記者邱芷柔攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中