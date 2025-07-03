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健康網》氣溫飆小心熱中暑威脅 醫：補水外加「1物」保命

2025/07/03 13:00

電解質流失是中暑的常見原因！醫師指出，天熱不只要注意補水，更不要忽略電解質的重要性；圖為情境照。（圖取自freepik）

電解質流失是中暑的常見原因！醫師指出，天熱不只要注意補水，更不要忽略電解質的重要性；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣酷熱，甚至可能飆到38度，熱氣讓人受不了。1位年長者，因為頂著烈日出去運動，大量流汗卻沒有及時補水，結果出現頭暈而求診。科博特診所院長劉博仁警告，「這是熱衰竭前兆，再嚴重就可能演變為熱中暑，甚至會危及生命。」他提醒，天熱不只要注意補水，更不要忽略電解質的重要性。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」上指出，上述年長者的案例出現頭暈、虛弱、噁心的情況，這其實已經是熱衰竭的前兆，再嚴重就可能演變為熱中暑。

劉博仁說明，熱衰竭與熱中暑的症狀不同，熱衰竭是身體過熱後，因為水分和電解質（像是鈉、鉀）大量流失，無法維持正常循環與散熱，常見症狀有：大量流汗，頭暈、無力，肌肉痙攣，或是感到噁心或嘔吐。這時如果沒有及時降溫或補充水分電解質，就可能進一步發展成熱中暑。

他接著說，熱中暑是更危險的急症，特點是：皮膚乾熱（反而不太流汗），體溫升高超過40℃，意識混亂、昏迷，甚至危及生命。

電解質流失是中暑的常見原因！劉博仁提醒，很多人只注意補水，卻忽略電解質的重要性。尤其是鈉和鉀不足時，喝再多白開水也無法維持體液平衡，反而可能導致低鈉症或電解質失衡，出現頭痛、噁心、抽筋、嚴重甚至意識障礙。

劉博仁強調，如果需要補充鈉，最簡單的做法是：在500c.c.白開水中加入1/4茶匙食鹽（約1.5克），鹽濃度約0.3%（比生理食鹽水0.9%稀），口感微鹹，比較容易入口。這樣一杯稀鹽水可以在短暫大量流汗後飲用，幫助維持鈉離子平衡。不過，若本身有高血壓、腎臟疾病，請先諮詢醫師再使用。

除了鈉，鉀離子也同樣重要。劉博仁說明，流汗時雖然鉀的流失量比鈉少，但長時間大量出汗（如長跑、劇烈運動、戶外勞動）還是可能造成鉀不足。鉀缺乏會導致肌肉無力、心悸、嚴重甚至影響心律。補鉀的方式以天然食物最安全，可以選擇香蕉（每根含約400–500毫克鉀）、奇異果、木瓜、柳橙汁，或是深綠色蔬菜。一杯電解質飲料搭配一根香蕉或一杯柳橙汁，就能同時補足鈉和鉀。

天氣炎熱如何預防中暑，劉博仁提出以下4項建議：

1.避免高溫時段外出：中午到下午兩點是最熱的時候，盡量待在陰涼或空調處。

2.充足補水與電解質：不只喝白開水，長時間流汗要補充運動飲料或稀釋的電解質補充液。

3.穿著透氣衣物：避免深色、厚重材質。

4.留意身體警訊：一旦感到頭暈、噁心、心跳過快，要立刻休息降溫。

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