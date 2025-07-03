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孩童網路遊戲成癮恐因現實生活遇挫 專家:適當關心與陪伴

2025/07/03 11:02

孩童網路遊戲成癮恐因現實生活遇挫 專家:適當關心與陪伴

醫師表示，孩子玩網路遊戲成癮原因，不單只是「貪玩」，可能也因現實生活遭遇挫折，家人的陪伴與關心十分重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕暑假開始，家中孩子還在滑手機、玩網路遊戲嗎？台北聯醫兒童青少年精神科主治醫生陳禹志表示，孩子的遊戲或是網路成癮原因，不單只是「貪玩」，可能也因現實生活遭遇挫折，轉而尋求虛擬世界的慰藉與成就感，逐漸產生依賴後成癮。陳禹志指出，家人的陪伴與關心，並找到與孩子有連結感的活動十分重要。此外，尋求專業評估也有助於重建孩子的健康生活節奏。

陳禹志說明，許多孩子沉迷於網路或遊戲，並不只是「貪玩」，有時也是現實生活面臨情緒低落、人際挫折、學業困難或家庭關係緊張等原因。孩子為逃離現實，投向虛擬世界回饋，易產生依賴，逐漸發展為成癮行為。他們常常同時合併其他精神健康議題，包含焦慮、憂鬱、注意力不足／過動症（ADHD）等，使孩子更容易陷入虛擬世界難以自拔。

研究也指出，成癮的孩子的大腦結構與功能，與物質成癮者有類似變化，因得到遊戲中的刺激強化，因而得到興奮與滿足的回饋，固化依賴行為。

陳禹志提到，若是孩子在使用社群或是電子產品時間失控，在討論使用時間時，出現明顯情緒起伏，或是大量在遊戲中花錢等警訊，家長應考慮陪同孩子尋求專業評估。同時，家人如果找到可以取代遊戲的活動，會是更有效的陪伴方式。

另，也可以與學校輔導系統合作，調整孩子的學習節奏，以減少在現實生活中面臨的挫折感，逐步找回生活重心。

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