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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

高溫連飆外送族嚴防中暑 醫提醒看尿量顏色適時補充水分

2025/07/03 10:44

聯新國際醫院醫師林錦生提供「觀察尿量與顏色」指標，每公斤體重每小時應產生1cc尿液。（聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院醫師林錦生提供「觀察尿量與顏色」指標，每公斤體重每小時應產生1cc尿液。（聯新國際醫院提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕中央氣象署連日高溫警報達36度以上，聯新國際醫院醫師林錦生呼籲，戶外工作者與外送員務必加強防曬、散熱與補水，並提供觀察尿量顏色指標，他說，與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）不到10%的致死率相比，中暑的致死率可能高達30%，嚴防熱傷害無聲奪命。

針對外送員與戶外工作者，急診醫學部林錦生提供「觀察尿量與顏色」實用指標，每公斤體重每小時應該產生1cc尿液。以60公斤為例，每小時應產生60cc，若發現尿量減少、顏色深如紅茶，已是水分攝取不足或橫紋肌溶解前兆，應立即補水、休息。

林錦生指出，近期急診收治1名年約40多歲男性勞工，在通風不良的鐵皮屋中工作數小時後，出現噁心、嘔吐與意識不清等症狀，同事緊急將他送醫，耳溫高達40度，皮膚乾燥、血壓偏低，心跳速率高達每分鐘130下等情況，確診為中暑，緊急以藥物降溫與輸液搶救，住院治療後已康復返家。

林錦生說明，中暑是熱傷害中最危急的狀況，屬中樞體溫調節系統失衡，患者體溫快速升高，且無法正常排汗，易引發多重器官衰竭、急性腎損傷、心因性休克等併發症，發現有人疑似熱傷害時，正確的急救5步驟是：「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」。

中央氣象署連日高溫警報達36度以上，醫師提醒嚴防熱傷害無聲奪命。（取自中央氣象署網站）

中央氣象署連日高溫警報達36度以上，醫師提醒嚴防熱傷害無聲奪命。（取自中央氣象署網站）

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