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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

「老人味」真的存在！科學家證實：人類能聞出年齡 但氣味不難聞

2025/07/03 10:20

科學家透過實驗發現，俗稱的「老人味」不僅真實存在，且氣味不如大眾想像中那樣難聞，打破了一般人對老年體味的刻板印象。；圖為情境照。（圖取自freepik）

科學家透過實驗發現，俗稱的「老人味」不僅真實存在，且氣味不如大眾想像中那樣難聞，打破了一般人對老年體味的刻板印象。；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俗稱的「老人味」確實存在，甚至可透過嗅覺判斷年齡。根據科學新聞網站《IFLScience》報導，一項研究顯示，人類如同其他動物，具備透過體味辨識年齡的能力。更出人意料的是，年輕受試者普遍認為老年人體味中性、不難聞，與大眾對「老人味」的負面印象形成對比。

該研究由瑞典與美國科學家合作，發表於《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）期刊。研究團隊讓不同年齡層的捐贈者穿著腋下縫有吸汗墊的T恤入睡5晚，再將汗味樣本密封收集。

接著，20至30歲的年輕志工在未知情況下對樣本進行盲測，評分氣味愉悅度並猜測年齡。結果發現，受試者能準確辨識老年人的氣味，證實人類確有透過嗅覺分辨年齡的能力。

然而，研究主要作者、來自美國莫乃爾化學感官中心 的感官神經科學家倫德斯特倫（Johan Lundström）指出，與普遍印象相反，老年人體味被多數年輕人評為中性、不刺鼻。這一點在日本等文化尤為值得關注，日語甚至有「加齡臭」（kareishu）一詞來形容該氣味。

至於成因，另一項獨立研究指出，隨年齡增長，皮膚表面會累積名為「2-壬烯醛」（2-Nonenal）的不飽和醛類化合物，具有油膩、青草氣味，被認為是老人味的主因之一。

研究團隊推測，人類演化出這種辨識年齡的能力，可能與擇偶與避病等行為有關。倫德斯特倫表示：「就像其他動物，人類能透過氣味分辨年齡、健康狀態與親屬關係，以協助配對與生存。」

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