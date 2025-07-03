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健康網》孩子總是鬧不停？ 心理師：情緒先穩住 才有空間立原則

2025/07/03 15:02

健康網》孩子總是鬧不停？ 心理師：情緒先穩住 才有空間立原則

許嬰寧表示，教養者容易在單一照顧者堅持教養原則、大庭廣眾下小孩失控、反覆處罰無效下放棄原則。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕面對孩子的情緒失控與無理取鬧，許多父母常感嘆：「他就是會鬧啊，完全管不動！」不論是在公開場合大哭大鬧、在家中尖叫不從，甚至每每與父母僵持到最後精疲力竭。心理師許嬰寧表示，教養者容易在單一照顧者堅持教養原則、大庭廣眾下小孩失控、反覆處罰無效下放棄原則。她提醒，這種時候更應優先照顧自己的情緒，關係的建立才能更穩定。

許嬰寧在粉專「初和心理」說明，當孩子的負面情緒持續引發父母的焦慮與無助，就可能產生「情緒連鎖反應」，逐漸發展成一種互動模式，讓雙方陷入一種誰也無法退讓的惡性循環。尤其在以下3種情境中，父母更容易失去掌控感，甚至放棄原則：

●獨自堅持教養原則、缺乏其他成人支持時：若家中僅有一位家長堅持教養原則，其他照顧者態度寬鬆、標準不一，孩子便可能發現「漏洞」，轉而挑戰堅持原則的一方，讓親子間的衝突頻率與強度加劇。

●孩子在公共場合哭鬧，引發父母情緒焦慮時：在大庭廣眾下孩子失控，父母往往感到尷尬與壓力，擔心旁人目光，容易不自覺讓步。其實孩子雖不懂「丟臉」，卻能敏銳感受到父母的焦慮，進而將其當作有效的鬧情緒策略。

●反覆處罰無效，陷入教養疲憊期時：若孩子每次鬧情緒後，父母都以懲罰應對，卻未見行為改善，長期下來恐導致雙方都感挫敗。父母可能會加大處罰力道、加重情緒反應，卻只換來更大的對立與反彈。

健康網》孩子總是鬧不停？ 心理師：情緒先穩住 才有空間立原則

許嬰寧表示，若孩子每次鬧情緒後，父母都以懲罰應對，卻未見行為改善，長期下來恐導致雙方都感挫敗。（圖取自freepik）

許嬰寧提醒，當「管教無效」的無力感出現，許多家長直覺反應是「管更用力」，企圖用更強勢的語氣、更嚴格的管束讓孩子「學會乖」。但這種作法往往會讓孩子更加反抗，親子關係也可能因此受損。

最重要的是，打斷這個連鎖反應，先處理自己的情緒。當孩子鬧情緒時，家長若能暫時不順從直覺反應，先讓自己冷靜下來，便能減少衝突升溫的可能，甚至為親子關係的修補創造轉機。

許嬰寧補充，父母想堅持原則並非錯誤，累了也不代表失敗，而是提醒自己該先好好照顧自己的情緒。當關係回到穩定的基礎上，規矩的建立才能真正被孩子理解與接受。面對教養的困境，緩下腳步，有時反而是一種最有力量的選擇。

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