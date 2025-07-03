健康網》不吃碳水影響大 短期疲勞無力、長期肌肉流失

醫師提醒，不吃碳水短期影響有疲勞、無力、注意力不集中、情緒低落、便秘；長期則有肌肉流失、甲狀腺功能下降、月經失調／荷爾蒙失衡、運動表現下降；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多減重的朋友會執行低碳飲食或減醣飲食，有些人甚至開始不敢攝取碳水化合物，即使是糙米飯、地瓜等高纖的碳水化合物也不敢攝取，導致長期下來碳水化合物攝取過低，而體重下降就停滯了。好日子診所醫師蕭伶茲在臉書提醒，不吃碳水短期影響有疲勞、無力、注意力不集中、情緒低落、便秘；長期則有肌肉流失、甲狀腺功能下降、月經失調／荷爾蒙失衡、運動表現下降。

不吃碳水化合物短期影響

●疲勞、無力：碳水化合物提能供快速供給能量，肌肉缺乏能量時容易覺得沒力氣，日常活動也會感到吃力。

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●注意力不集中：腦部主要依賴葡萄糖作為能量來源，碳水過低會讓你感覺「腦霧」、反應慢。

●情緒低落、易怒：血糖過低會影響腦內神經傳導物質（如血清素），導致情緒波動大。

●消化不良、便秘：碳水化合物內含有很多纖維，攝取不足可能導致便秘或腸道菌叢失衡。

不吃碳水化合物長期影響

●肌肉流失：當碳水不足、蛋白質也不夠時，身體會分解肌肉來提供能量，反而不利於增肌或維持代謝。

●甲狀腺功能下降：長期碳水過低（尤其低於50克／天），會讓甲狀腺活性降低，代謝變慢，造成停滯期或體溫偏低。

●月經失調／荷爾蒙失衡：女性對碳水攝取量更敏感，長期低碳可能影響排卵與月經週期，特別是有運動習慣或體脂偏低者。

●運動表現下降：肌肉肝醣是高強度運動的主要燃料，碳水過低會讓運動後的恢復變慢而表現差。

蕭伶茲表示，碳水化合物是我們身體需要的主要營養來源之一，藉由比例的調整，產生不同作用進而幫助減重或改善身體功能，但如果太少反而會讓身體功能變差，碳水化合物建議每天至少攝取100克，大約是1.5碗的糙米飯或是3顆小地瓜的量。

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