長期有氧運動延緩老化 研究找出關鍵機制

研究顯示，長期運動後腎臟產生的天然化合物「甜菜鹼（betaine）」，可降低身體慢性發炎，進而延緩器官的老化。（歐新社檔案照）

羅碧／核稿編輯

〔編譯管淑平／綜合報導〕運動為何能延緩老化？一份近期發表的研究找到關鍵。中國科學家歷時6年的研究發現，長期運動後腎臟產生的天然化合物「甜菜鹼（betaine）」，可降低身體慢性發炎，進而延緩器官的老化。

《南華早報》1日報導，中國科學院動物研究所研究員劉光慧、曲靜，和中科院北京基因組研究所研究員張維綺率領的研究團隊，探究透過運動重塑身體機能和延緩老化的關鍵分子通道，發現甜菜鹼在其中扮演核心信使的角色，這種人體產生的天然化合物會針對性抑制TBK1蛋白酶，來防範發炎和多器官老化。

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這項研究從2019年展開，先在年輕與老年老鼠身上，觀察14種器官從細胞到分子層面，對長期有氧運動的反應；之後對13名健康成年男性進行試驗，要求受試者先在40分鐘內完成5公里跑步，接著25天維持規律運動，研究人員以多種不同間隔，收集其血液、糞便樣本，並檢視例行健康檢查數據。分析發現，腎臟是對運動刺激的「關鍵反應器官」，其代謝產物甜菜鹼，扮演延緩老化的核心分子訊息傳遞者角色。

研究報告作者說，對現實生活應用的更重要的是，研究發現，補充這種物質，「能夠精準模擬長期運動的好處」。在老年老鼠身上的實驗發現，口服甜菜鹼，可延長其健康壽命，顯著改善代謝能力、腎功能與運動協調性等身體機能指標，類似憂鬱的行為也隨之下降，認知功能也有所改善。

這份研究6月25日在《細胞（Cell）》 期刊發表。這份研究不僅揭露運動抗老化背後的機制，也意味著，透過模擬運動來抗老的可能策略。研究團隊指出，甜菜鹼的低劑量效果和良好安全性，為無法進行長期高強度運動的年長者，提供「一種可能的抗老化對策」。

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