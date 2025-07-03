健康網》香瓜食用大全 選購、保存、切法大公開

農糧署表示，香瓜要挑果形飽滿、果皮無裂，聞起來有香氣才是關鍵，若果蒂已散發香氣，就是最佳賞味時機。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗稱「美濃瓜」的香瓜，其實與高雄美濃區沒有關係，農糧署說明，這個名稱源自於英文「melon」，因早期引進時人們誤讀，而衍伸出的稱呼，挑果形飽滿、果皮無裂，聞起來有香氣才是關鍵，若果蒂已散發香氣，就是最佳賞味時機。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，美濃瓜產季為4-11月，現在正是吃瓜好時機，成熟後香瓜風味最佳、香氣濃郁時應儘快食用，可放冷藏延長保存，切開後包好放保鮮盒，避免水分流失。

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香瓜切法4步驟

農糧署表示，切香瓜時「去蒂頭」是關鍵，然整顆都可能被苦味污染。第一步先用刀子去除蒂頭，接著將香瓜對切，第三步用湯匙挖除瓜籽，最後切成小塊，方便一口一個。

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