自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》懷孕長痔瘡好痛苦！ 中醫揭原因與3招舒緩法

2025/07/03 19:14

中醫表示，懷孕期間隨著胎兒日漸長大，對骨盆腔與肛門的壓迫加劇，加上便秘與久坐等生活習慣影響，痔瘡找上門的情況並不少見；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫表示，懷孕期間隨著胎兒日漸長大，對骨盆腔與肛門的壓迫加劇，加上便秘與久坐等生活習慣影響，痔瘡找上門的情況並不少見；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕本該是甜蜜旅程，卻有不少孕媽咪悄悄受「痔瘡」所苦，甚至有孕婦直呼「痛起來比生小孩還難受」。對此，澄品中醫診所中醫師謝璨如在臉書專頁「澄品中醫」發文表示，懷孕期間隨著胎兒日漸長大，對骨盆腔與肛門的壓迫加劇，加上便秘與久坐等生活習慣影響，痔瘡找上門的情況並不少見。建議可多攝取高纖蔬果、避免辛辣油炸、溫水坐浴來舒緩不適。

為什麼孕期容易長痔瘡

謝璨如分享，從中醫角度來看，懷孕期間容易出現痔瘡的原因有：

氣虛：大便推動不暢。

血瘀：盆腔壓力大、痔瘡瘀血、排便時摩擦疼痛出血。

濕熱：懷孕下焦循環變差、濕濁累積。

為緩解不適，中醫師建議孕婦從日常生活做起：

●多攝取高纖蔬果，如木耳、香蕉、地瓜，促進腸胃蠕動，預防便秘。

●避免辛辣與油炸食物，減少腸胃刺激與內熱產生。

●每日進行溫水坐浴10分鐘，可促進局部血液循環，緩解痔瘡腫脹與疼痛。

謝璨如提醒，中藥調理與中藥坐浴，常用藥材如槐花、地榆等，能協助舒緩痔瘡症狀，不過孕期使用中藥仍需由專業中醫師依個人體質審慎評估。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中