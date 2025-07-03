健康網》懷孕長痔瘡好痛苦！ 中醫揭原因與3招舒緩法

中醫表示，懷孕期間隨著胎兒日漸長大，對骨盆腔與肛門的壓迫加劇，加上便秘與久坐等生活習慣影響，痔瘡找上門的情況並不少見；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕本該是甜蜜旅程，卻有不少孕媽咪悄悄受「痔瘡」所苦，甚至有孕婦直呼「痛起來比生小孩還難受」。對此，澄品中醫診所中醫師謝璨如在臉書專頁「澄品中醫」發文表示，懷孕期間隨著胎兒日漸長大，對骨盆腔與肛門的壓迫加劇，加上便秘與久坐等生活習慣影響，痔瘡找上門的情況並不少見。建議可多攝取高纖蔬果、避免辛辣油炸、溫水坐浴來舒緩不適。

為什麼孕期容易長痔瘡

謝璨如分享，從中醫角度來看，懷孕期間容易出現痔瘡的原因有：

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●氣虛：大便推動不暢。

●血瘀：盆腔壓力大、痔瘡瘀血、排便時摩擦疼痛出血。

●濕熱：懷孕下焦循環變差、濕濁累積。

為緩解不適，中醫師建議孕婦從日常生活做起：

●多攝取高纖蔬果，如木耳、香蕉、地瓜，促進腸胃蠕動，預防便秘。

●避免辛辣與油炸食物，減少腸胃刺激與內熱產生。

●每日進行溫水坐浴10分鐘，可促進局部血液循環，緩解痔瘡腫脹與疼痛。

謝璨如提醒，中藥調理與中藥坐浴，常用藥材如槐花、地榆等，能協助舒緩痔瘡症狀，不過孕期使用中藥仍需由專業中醫師依個人體質審慎評估。

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