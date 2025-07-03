健康網》純水居然不是最保水！ 研究：它能保濕持續更久

研究發現，牛奶比白開水更能補充水分，推測是牛奶含有乳糖、脂肪、蛋白質，能減緩胃液排空，使保濕效果持續更久；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕烈日當空，汗流浹背，這時補充水分是預防中暑的關鍵，不過純水居然不是最能「保持水分」的飲料！蘇格蘭聖安德魯斯大學針對幾種飲料的補水效果做研究發現，牛奶比白開水更能補充水分，推測是牛奶含有乳糖、脂肪、蛋白質，能減緩胃液排空，使保濕效果持續更久，同時牛奶中含有納，它能鎖住體內水分，減少尿液排出。

《CNN》報導，研究人員發現，雖然無論是白開水或氣泡水，都能快速補充身體水分，但含有少量糖、脂肪或蛋白質的飲料，能讓我們更長時間保持水分。研究作者、聖安德魯斯大學醫學教授羅納德·莫恩（音譯，Ronald Maughan）認為，原因與身體對飲料的反應有關，其中一個因素所喝的量，喝得越多，飲料從胃裡排空並被吸收到血液中的速度就越快，從而稀釋體液，使身體補充水分。

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美國營養與飲食學會發言人梅麗莎·馬宗達（音譯，Melissa Majumdar） 指出，這項研究告訴我們很多已知的事情，比如說電解質的納與鉀，有助於更好地補充水分，而飲料中的熱量會導致胃的排空速度變慢，從而減緩排尿速度。但問題在於像果汁、可樂等含糖量高的飲料，不一定像含糖量低的飲料一樣具有補水效果。

莫恩指出，酒精有利尿效果，會導致排尿量增加，因此喝烈酒可能會導致脫水，低濃度酒精則不會。至於咖啡的補水效果取決於咖啡因的攝取量，據研究一杯普通的咖啡約含有80毫克的咖啡因，其補水效果跟水差不多（連鎖超商大杯冰美式咖啡約292毫克），而攝取超過300毫克的咖啡因，可能會導致體液流失，因為咖啡因會有輕微、短期利尿效果，可以加點牛奶來抵銷。

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