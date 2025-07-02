健康網》韓星宰鉉驟逝 得年23歲！認識白血病

南韓男團「F.able」成員宰鉉於6月30日因白血病過世，得年23歲。（翻攝自IG）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕南韓男團F.able的成員「JAEHYUN」宰鉉今（2）日傳出於上月底因血癌病逝，得年23歲。

據報導，宰鉉在6月底離世，死因為白血病。宰鉉在2020年6月以「F.able」成員身分出道，該團在2024年解散，其中3名成員另組團體「ENPHAZE」重新出道。而就在F.able停止活動後，宰鉉專心治療，遺憾地是，他再次上新聞竟是死訊。

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三軍總醫院衛教資料說明，白血病是指人體的主要造血系統 -骨髓產生了癌化病變。其白血球失去了正常血球細胞應有的分化能力及老化死亡現象，所以造成這些不正常的白血球不斷的增生，逐漸的取代了骨髓內的正常造血細胞，於是將整個骨髓佔據並偏佈於血液中。當癌細胞佔據骨髓後，它所影響的已經不是只有白血球而已，紅血球血小板的功能同時也會受影響。

白血病依照臨床病程進展的速度和癌細胞的成熟度可分為：急性白血病及慢性白血病，再依細胞的來源及型態特徵，細分為急性骨髓性白血病、慢性骨髓性白血病、急性淋巴球性白血病和慢性淋巴球性白血病。

白血病之致病因素

1.放射線：正常人罹患白血病的機率在兩萬五千分之一左右，但曾身處在原子彈爆炸圈一公里以內的居民，倘若倖存，其於數年之後罹患白血病的機率就高達六十分之一左右。另外懷孕婦女接受腹部X光照射，新生兒罹病率也較高。

2.化學藥劑：長期接觸有機苯（Benzene）的工人，或曾接受過含氫化合物（Alkylating agents）化學治療的病人，其罹患白血病的機率也比正常人高。

3.遺傳或基因突變：先天染色體異常，如唐氏症（Down's syndrome）布倫氏症候群（Bloom's syndrome）等先天疾病可能會誘導白血病的發生。如家中有人曾罹病其機率較高。

4.自體免疫性疾病：自體免疫的缺陷可能與慢性淋巴球性白血病有關。

5.病毒咸染：目前已知第一型人類 T淋巴球細胞性病毒HTLV-I病毒感染與成年型T細胞白血病有關。

白血病之症狀

1.急性白血病：常見的臨床表現有不明原因的持續性發燒。不成熟的白血球快速生成，新陳代謝加速之故。容易出血；包括流鼻血、牙齦出血、皮膚出現點狀或塊狀出血；女性會出經血過多或是不止的情形。貧血則是容易疲倦臉色蒼白因紅血球減少，血紅素降低所致。關節疼痛則常發生於膝蓋部位。其它如牙齦腫脹、體重減輕、腹部飽脹感等不適情形也很常見。

2.慢性骨髓性白血病：依其病程可分為慢性期、加速期及芽球期。慢性期常見的症狀為疲倦、發燒、體重減輕、貧血等，不正常的出血較少見，約有20%的病患不會出現任何症狀。當疾病在加速期，會出現肝脾腫大、不正常白血球或血小板增生。芽球期病況其類似急性白血病。

3.慢性淋巴球性白血病：疾病初期病患幾乎無任何症狀，但免疫功能明顯減退，部病患會出現帶狀泡疹。另外隨著病程進展，病患同樣會出現淋巴結與肝脾腫大，部份患者可能會因腹膜腔後淋巴結腫大而引起腸胃道與泌尿道阻塞的情形。甚至有些病患會出現自體免疫溶血性貧血及血小板缺乏症。

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