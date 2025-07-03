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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》如何陪孩子過暑假？心理師教4招：不必過度安排行程

2025/07/03 15:45

黃閎新指出，暑假是孩子身心休息的重要時刻，但並不代表完全放任；建議不必過度安排行程；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

黃閎新指出，暑假是孩子身心休息的重要時刻，但並不代表完全放任；建議不必過度安排行程；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕暑假正式展開、對孩子而言，是快樂放飛的開始；對家長來說，則是歡喜與焦慮並存的長假。台北市童伴心理治療所所長、臨床心理師黃閎新指出，暑假是孩子身心休息的重要時刻，但並不代表完全放任；建議不必過度安排行程、陪伴式執行作業、紀錄暑假活動、正向鼓勵，有助於小孩的情緒穩定與生活規律的建立。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，孩子們滿心期待地規劃著玩樂計畫，爸媽則在腦中盤算該如何在放鬆與規律中取得平衡。許多家長擔心，若任由孩子毫無節制地放假，不僅作息混亂，也可能影響親子關係與暑期生活品質。

黃閎新提醒，暑假是孩子身心放鬆的重要時機，但也不代表應該全然放空。適度的節奏安排，有助於穩定情緒與維持生活秩序。家長可從以下幾點著手：

黃閎新提醒，暑假是孩子身心放鬆的重要時機，但也不代表應該全然放空。適度的節奏安排，有助於穩定情緒與維持生活秩序；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃閎新提醒，暑假是孩子身心放鬆的重要時機，但也不代表應該全然放空。適度的節奏安排，有助於穩定情緒與維持生活秩序；圖為情境照。（圖取自freepik）

●行程不必過度安排，適度留白反而更能培養創造力與彈性。

●作業與作息可透過「陪伴式執行」的方式進行，例如每天完成一小段任務。

●暑期活動可轉化為表達與記錄的素材，例如寫旅遊日記、畫行程地圖、製作照片牆等。

●引導方式應以正向鼓勵為主，如「今天先寫一頁就好」，比「你都沒寫！」更能激發行動力。

黃閎新補充，暑假不是效率競賽，而是重新調整親子步調的機會。祝福每一位辛苦的大人和孩子，都能在這個夏天找到喘息的節奏。

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