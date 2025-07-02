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基層藥師：藥學生名額暴增 日本「流浪藥師」恐上演

2025/07/02 19:32

繼醫學生招生員額爭議後，藥師也爆不滿。（圖取自freepik）

繼醫學生招生員額爭議後，藥師也爆不滿。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕繼醫學生招生員額爭議後，藥師也爆不滿。中華民國基層藥師協會今（2日）批評，國防醫學院藥學系114學年度招生暴增至28人，較102學年度10人成長近三倍，卻未見教育部相應調減其他學校名額，形同「藥學生名額無限增殖」，恐重演美、日「流浪藥師」現象。

協會理事長沈采穎指出，國防醫學院名額12年來從10人增至28人，慈濟大學藥學系也額外增加30人，全國藥學生總數達到1181人，光是近三年就多出155人。她痛批，這完全背離教育部過去承諾，調整招生前會先徵詢藥師公會與專業意見、建立協商平台，現在根本是「把藥師的聲音當空氣。」

沈采穎強調，衛福部委託國衛院執行的「藥事人力發展評估計畫」，台灣藥師人力早已高於國際平均，OECD統計，各國每萬人平均8.6位藥師，台灣高達13位，「藥師並不缺，反而可能過剩。」她直言，美國、日本「流浪藥師」的狀況就是前車之鑑，人力供需失衡，不僅削弱藥師專業發展，也可能影響民眾用藥安全。

沈采穎警告，藥學系因分數高，吸引許多優秀人才，但教育部若繼續「暗度陳倉」偷偷增額，未來恐怕出現人才流失，當供過於求，藥師就會像香蕉過剩被丟掉一樣，專業價值被稀釋，民眾用藥品質也將受衝擊。她呼籲政府應立即通盤檢討招生機制，堅守2022年與藥界的協議，維持藥學系總招生名額在1148人。

衛福部次長林靜儀表示，招生名額屬教育部權責。醫事司副司長劉玉菁補充，目前僅醫學系一般自費生有明訂招生上限1300人，其他醫事類科則是透過定期人力供需評估，提供教育部作為參考。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎說明，台灣藥師人力早已高於國際平均，「藥師並不缺，反而可能過剩」。（資料照）

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎說明，台灣藥師人力早已高於國際平均，「藥師並不缺，反而可能過剩」。（資料照）

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