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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》開箱哺集乳室地圖 4千處哺集乳室1鍵可查

2025/07/04 11:23

國民健康署為提供媽媽們安心、便利的哺乳環境，全國目前已設有超過4千處哺集乳室，透過哺集乳室地圖可準備查到地點；圖為情境照。（圖取自freepik）

國民健康署為提供媽媽們安心、便利的哺乳環境，全國目前已設有超過4千處哺集乳室，透過哺集乳室地圖可準備查到地點；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新手媽媽帶著嬰兒外出，臨時找不到哺集乳室很困擾。國民健康署為提供媽媽們安心的哺乳環境，全國目前已設有超過4千處哺集乳室，透過手機定位查尋附近哺集乳室及樓層，或在外出前針對預定前往的鄉鎮市區查詢，得到前往哺集乳室的交通路線，以享受親子好時光。

國健署在臉書專頁分享哺集乳室地圖，讓媽媽們能隨時查詢，輕鬆享受哺集乳時光。全國目前已設有超過4千處哺集乳室，遍及百貨公司、量販店、車站、航空站、捷運交會轉乘站、醫療院所及企業職場等各式場所。

為方便民眾查詢哺集乳室設置地點，國民健康署在孕產兒關懷網站提供「哺集乳室地圖」，民眾可透過手機定位查尋附近哺集乳室及樓層，或在外出前針對預定前往的鄉鎮市區做查詢，以及連結網路搜詢引擎地圖功能，確切得到前往哺集乳室的交通路線。

國健署指出，一位育有5個月孩子的新手媽媽表示，原本擔心帶寶寶出門哺乳會不方便，後來有機會使用到百貨公司及親子館的哺集乳室，在專屬於哺乳媽媽和寶寶使用的空間裡，有洗手設施和有靠背的椅子，門可以從內部上鎖，也設有遇到緊急狀況可以使用的求救鈴或求救設施，兼顧到媽媽哺乳的隱私性、方便性以及安全性，減輕帶寶寶出門及哺乳的不方便，而隨著帶寶寶出門的次數越來越多，發現很多場所都設有哺集乳室，讓她可以依據自己和寶寶的需求，持續哺餵母乳。

除了透過網站查詢，民眾也可以加入孕產兒關懷Line官方帳號（ID：@mammy870870），不僅可以定期收到婦幼相關衛教訊息外，還可以透過選單，快速連結到網站查詢哺集乳室地圖。

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