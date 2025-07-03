健康網》口渴才喝水恐太晚！ 營養師揭脫水症狀與各族群補水方式

好食課指出，可以間隔1.5至2小時就喝一次少量水，避免一次喝大量水造成身體不適；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人常常以「渴不渴」當作喝水標準，但口渴時已經屬於輕微脫水，到底脫水症狀有哪些？各年齡每天應該要攝取多少水分，多久喝一次水，一次要喝多少呢？好食課於臉書專頁與網站指出，可以間隔1.5至2小時就喝一次少量水，避免一次喝大量水造成身體不適；也整理了各族群一天需要的喝水量，供民眾參考。

脫水症狀有哪些

好食課表示，平常時候不太容易脫水，但夏天持續曬太陽或運動時，因為水分大量流失就會有缺水的危險！我們千萬不要忽略口渴的感覺，要適度補充水分避免危害！以下是脫水時會出現的症狀。

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輕度脫水

水分流失1-2%：食慾變差、感到口渴、身體稍微不適，這時候還對於多數人來說是沒有太大影響的，對於正在運動的族群而言也尚未有危害，因為人體本來就會有水分的調節系統，但對於某些比較敏感的人來說，會有食慾變差，稍稍不適的狀況。

中度脫水

水分流失3-4%：強烈口渴的感覺，伴隨肌肉收縮及耐力下降，此時流失水分達到3%，代表血液量減少，攜氧量也會不足，導致心跳快速上升，會讓人變喘變累，如果是正在運動的人，就會感到運動不適。

重度脫水

水分流失5-6%，伴隨動作遲緩、噁心嘔吐症狀屬於嚴重脫水狀態，可能還沒有出現意識不清症狀，但大部分的人都會出現頭痛、噁心想吐的症狀，並且動作會變得遲緩，心情也容易暴躁。這個時間就算補充水分，也沒辦法很快恢復，對身體已經造成不少的傷害。

極重度脫水

水分流失10-12%，身體十分虛弱，伴隨心臟耐受力下降，此時已經有危及生命的可能，若持續流失20%以上的時候，就已經回天乏術。

各族群一天要喝多少水

好食課分享各族群一天需要喝多少水。

好食客指出，成年人（含青少年及銀髮族）每天的喝水量應為，體重（公斤）x 30-35 ml（以50公斤女性為例：1,500 ml）；示意圖。（圖取自freepik）

●嬰兒（6個月-1歲）：有吃副食品狀況，最多不超過體重（公斤）x 30 ml（以7公斤嬰兒為例：210 ml）。

●幼兒（1歲以上，10公斤以下）：體重（公斤）x 100 ml （以9公斤幼兒為例：900 ml）。

●幼兒（1歲以上，10公斤以上）：（體重-10）x 50 + 1,000 ml（以16公斤幼兒為例：1,300 ml）。

●學童（7-12歲20公斤以上）：體重（公斤）x 50-60 ml（以25公斤兒童為例：1,375 ml）。

●成年人（含青少年及銀髮族）：體重（公斤）x 30-35 ml（以50公斤女性為例：1,500 ml）。

好食課說明，由於開始口渴時已經算是輕微脫水狀態，建議不要等到口渴時才喝水，可以間隔1.5至2小時就喝一次少量水，也可以避免一次喝大量水造成身體不適。另外，在晚上睡眠時沒有水分攝入，但持續處在喪失水份的狀態，所以建議早上起來時建議可以喝些水，恢復水份含量。

好食課補充，如果以1.5至2小時喝水一次的話，每次可以飲用200毫升左右的水分，大約是一般馬克杯的7分滿左右。長者由於口渴敏感度下降、身體保水量降低、服用利尿劑、部分降血壓藥物等藥物，所以容易有脫水的狀況出現！因此，照顧者務必提醒長輩要定時定量的喝水，或是多吃含水量較高的食物（例如：蔬菜、水果、湯、粥等）來補充水分。

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