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健康網》吃半熟蛋掉髮？營養師：「這成分」抑制生物素吸收
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕雞蛋料理法多樣，溏心、水波、半熟、全熟，各有所好。但您知道嗎？喜歡吃半熟蛋，可能有意想不到的危機。營養師張語希分享說明，生蛋白裡面有1個成分叫做Avidin，它會抑制生物素的吸收，容易導致掉頭髮。因此，為了保有濃密秀髮，建議還是選擇吃熟蛋。
許多人都喜歡吃入口軟化的半熟蛋，但張語希於臉書專頁「營養師 張語希」發影音表示，蛋黃若沒有全熟的話，蛋白質沒有那麼好吸收，而且生蛋白裡面的Avidin成分，它會抑制生物素吸收，造成容易掉頭髮。至於1天可以吃幾顆蛋？她說，1天2、3顆都可以。
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根據國民健康署的網站資料說明，雞蛋生吃並不會比煮熟更營養，因為生蛋白中所含的白素（Avidin），會阻礙人體對生物素（Biotin）的利用與吸收。把雞蛋煮熟，不僅可破壞白素，也可消滅病菌，免除致病的危險，且加熱後雞蛋中的蛋白質也才容易被人體吸收。
此外，張語希曾於臉書發文提及，頭髮乾枯、易斷裂除可使用護髮產品拯救外，日常飲食中，也可攝取以下6大營養素，吃出光澤秀髮，讓頭髮由內而外補充營養：
●蛋白質：頭髮的主要成分之一，包括：雞蛋、雞肉、豆腐等均富含。
●Omega-3脂肪酸：賦予頭髮光澤和彈性，如亞麻籽、核桃等食材均有。
●鐵質：促進頭髮生長，防止脫髮，可攝取紅肉、菠菜等。
●維生素C：幫助鐵質吸收，加強頭髮毛囊，如奇異果、柳橙均屬之。
●生物素：維持頭髮健康，避免斷裂，包括：杏仁、全穀類等食材。
●鋅：防止頭髮早白，促進毛囊修復；如：南瓜子、牡蠣均有。
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