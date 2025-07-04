健康網》間歇性斷食真的有效？ 醫：3種人先別斷食

醫師提醒，血糖不穩者、睡不好／作息亂的人、經期不規律／備孕中女生，在斷食前先停看聽；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聽起來「不吃東西就能瘦」的168間歇性斷食，是許多不想運動、又不想要仔細算熱量的人，選擇「無痛減重」的一種方式，只是這方法非人人都能嘗試，書心健康管理診所院長許書華提醒，血糖不穩者、睡不好／作息亂的人、經期不規律／備孕中女生，在斷食前先停看聽，否則還沒瘦身成功，恐怕先傷了健康。

許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文指出，血糖不穩者長時間空腹可能頭暈、冒冷汗，影響判斷力；睡不好、作息亂的人，代謝已經被搞亂，斷食可能反而加劇問題；經期不規律或備孕中女生，長期空腹可能干擾排卵與激素平衡。

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許書華表示，間歇性斷食常讓人誤會「只要在8小時內吃，什麼都可以」，實際上血糖飆了、熱量爆表，還是瘦不下來；斷食的關鍵不是少吃，而是吃對、作息穩才有效；斷食期間「沒吃早餐」反而越來越累，因為斷太久容易報復性進食，進而影響心情穩定。

許書華說，想讓斷食發揮「健康燃脂」效果，請別節食，而是調節，找出身體適合的節奏，評估體質後，再決定適不適合斷食。

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