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健康網》別怪男人一早就想色色！ 醫：與「原廠設定」有關

2025/07/02 21:48

醫師指出，大多男性會想在早上愛愛，是因為睪固酮在早上6-10點的時候分泌達高峰；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，大多男性會想在早上愛愛，是因為睪固酮在早上6-10點的時候分泌達高峰；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否會納悶，為什麼男生一早起床就「想要」？義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫於Instagram發文分享，這其實是原廠設定所致，因為男性的睪固酮在早上6-10點的時候分泌會達到高峰，就容易引起性慾。

他表示，有研究指出，男性性慾最強的2個時段，分別是早上6點-9點晚上6點後。主要原因是男性的睪固酮在早上6-10點的時候分泌達到高峰，所以性慾在這段時間會特別強；晚上則是因為副交感神經興奮，也容易激發性慾。

而女性性慾最強的時間是落在晚上6點後，雖然女性雌激素在早上的時候也算高，但對於性慾的刺激沒有像睪固酮那麼顯著，大部分都只有晚上比較高。

黃維倫總結，簡單來說，男生一早就想色色，其實是原廠設定導致，天生的生理構造使得他做出那樣的舉動。不過，只要雙方溝通好，早上愛愛也很幸福。他分享，早上愛愛會分泌4大激素，讓人頭腦更清醒、幸福感爆棚：

●催產素：讓人感到更加親密。

●腦內啡：讓人感到更快樂。

●多巴胺：讓人更有動力。

●血清素：讓人情緒穩定、更加平靜。

黃維倫提醒，「晨勃」是男性生理健康的重要觀察指標，雖然沒反應不等於有病，但若持續一段時間都沒反應，最好盡快到泌尿科安排檢查，尋求醫師建議。

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