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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

雲科大研發「陪伴互動玩偶」 成為照顧失智患者好幫手

2025/07/02 16:47

雲科大電子系老師薛雅馨與研發團隊成功研發「陪伴互動玩偶」，模擬照顧嬰兒，可穩定失智症患者情緒，且具有電子圍籬功能，能預防離家。（記者黃淑莉攝）

雲科大電子系老師薛雅馨與研發團隊成功研發「陪伴互動玩偶」，模擬照顧嬰兒，可穩定失智症患者情緒，且具有電子圍籬功能，能預防離家。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕成大醫院斗六分院與雲林科技大學今（2）日發表雙方在醫療科技領域合作成果，包括結合人工智慧AI、資通訊ICT及工程專業應用於疾病診斷與治療，其中雲科大老師薛雅馨因照顧失智症的父親，與團隊共同研發「陪伴互動玩偶」有助於安撫失智症患者情緒，還具有電子圍籬功能，成為照顧失智患者的好幫手。

薛雅馨今天以患者、家屬身份分享與成大斗六分院合作緣起，除捐贈10萬元給成大用於照顧需要協助的患者，也贈送2帖失智父親寫的書法祝賀成大斗六分院院慶。

雲科大老師薛雅馨贈送失智父親寫的書法作品，祝賀成大斗六分院院慶。（記者黃淑莉攝）

雲科大老師薛雅馨贈送失智父親寫的書法作品，祝賀成大斗六分院院慶。（記者黃淑莉攝）

薛雅馨說，失智症患者有很多情緒問題，研發的「陪伴互動玩偶」模擬嬰兒，會笑、有牙牙學語聲、也可以拍抱或拿奶嘴安撫，好像真的在照顧小寶寶，目前在成大斗六分院臨床試驗，失智症阿媽笑得開心、情緒穩定。

薛雅馨表示，父親是大學中文系教授，失智已3、4年，她知道照顧者的辛苦，「陪伴互動玩偶」裡面裝有各種感測晶片，可與長輩互動，也可偵測患者是否過度躁動，還有電子圍籬功能，可以預防患者離家，減輕照顧者壓力。

雲科大電子系老師薛雅馨與研發團隊成功研發「陪伴互動玩偶」，目前在成大斗六分院臨床試驗，失智症阿媽笑得開心、情緒穩定。（記者黃淑莉攝）

雲科大電子系老師薛雅馨與研發團隊成功研發「陪伴互動玩偶」，目前在成大斗六分院臨床試驗，失智症阿媽笑得開心、情緒穩定。（記者黃淑莉攝）

薛雅馨說，先前與成大參加醫療展，荷蘭參訪團有看到這個娃娃及聽了研發團隊說明後很有興趣，今年4月團隊有捐贈一個給荷蘭。

成大斗六分院院長吳晉祥表示，雙方透過定期的交流會議與研究團隊緊密合作，將雲科大在AI、大數據、物聯網、機器人等領域的技術實力，精準對接成大斗六分院臨床經驗與實際需求，讓醫療服務更精準、更智慧、更人性化。

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